Исправить недочеты в работе платформы по льготному автокредитованию пообещали в ФРП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исправить недочеты в работе платформы по льготному автокредитованию пообещали в Фонде по развитию промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 10 утра данная программа была запущена, желающих встать в очередь 125 тысяч человек, из которых зарегистрировался 761 человек», - сказал на брифинге заместитель председателя правления «Фонда развития промышленности» Ринат Гаппаров.

По его словам, регистрация проходила в течение 18 секунд, после чего очередь закрылась, закончился лимит.

«Были некоторые недочеты, которые будут отрабатываться в дальнейшем. В целом платформа свою задачу выполнила и положенная норма желающих на получение автокредитования в количестве 761 человека набрана», - добавил Ринат Гаппаров.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию. В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программе.

До этого заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева сообщила, что более миллиона человек посетили сайт для подачи заявок на льготное автокредитование.