Исправить архитектурные недоработки реконструкции вокзала Караганды поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отреагировать на проблему, возникшую при реконструкции железнодорожного вокзала в Караганде, призвал аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителей интересует внешний облик - это была одна из достопримечательностей города. Мы разговаривали с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития и АО «НК «Қазақстан темір жолы». По проекту, в связи с увеличением пропускной способности, расширили площадь внутреннего помещения, что отразилось на внешнем фасаде центрального входа. Руководство «КТЖ» заверило, что после доработок облик здания будет максимально приближён к историческому. Поэтому те вопросы, которые в последние дни поднимают жители в социальных сетях, будут решены, и в новом здании будет всё для комфорта людей», - сказал глава региона.

До конца недели застройщик и проектировщик обещают предоставить предложения по доработке дизайна центрального входа вокзала. Все строительные работы будут завершены к концу года.

После реконструкции вокзал Караганды будет соответствовать всем современным нормам и требованиям. Пропускная способность увеличится в 2,5 раза.

В уже отреставрированной части здания появились комнаты для людей с ограниченными возможностями, матери и ребёнка. Строители полностью заменили сети отопления и электроснабжения. Внутри установлены системы климат-контроля и подогрева полов.

В новом, ещё строящемся крыле здания, будут дополнительные кассы, просторные залы ожидания и фуд-корты. Установят подъёмники для людей с ограниченными возможностями.