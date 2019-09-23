Исправить архитектурные недоработки реконструкции вокзала Караганды поручил Женис Касымбек
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отреагировать на проблему, возникшую при реконструкции железнодорожного вокзала в Караганде, призвал аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Жителей интересует внешний облик - это была одна из достопримечательностей города. Мы разговаривали с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития и АО «НК «Қазақстан темір жолы». По проекту, в связи с увеличением пропускной способности, расширили площадь внутреннего помещения, что отразилось на внешнем фасаде центрального входа. Руководство «КТЖ» заверило, что после доработок облик здания будет максимально приближён к историческому. Поэтому те вопросы, которые в последние дни поднимают жители в социальных сетях, будут решены, и в новом здании будет всё для комфорта людей», - сказал глава региона.
До конца недели застройщик и проектировщик обещают предоставить предложения по доработке дизайна центрального входа вокзала. Все строительные работы будут завершены к концу года.
После реконструкции вокзал Караганды будет соответствовать всем современным нормам и требованиям. Пропускная способность увеличится в 2,5 раза.
В уже отреставрированной части здания появились комнаты для людей с ограниченными возможностями, матери и ребёнка. Строители полностью заменили сети отопления и электроснабжения. Внутри установлены системы климат-контроля и подогрева полов.
В новом, ещё строящемся крыле здания, будут дополнительные кассы, просторные залы ожидания и фуд-корты. Установят подъёмники для людей с ограниченными возможностями.
- Какие объекты за счет инвесторов построят в столице
- Карагандинцы отправились в научно-познавательную экспедицию «Улытау - колыбель Золотой Орды»
- Алихан Смаилов отметил необходимость использования казахстанских материалов при застройке Туркестана
- 28 сентября начнется отопительный сезон в Караганде
- Достроить детскую больницу в Караганде потребовал Женис Касымбек
- Полумарафон Kúzdik Jarty Marathon прошёл в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана