Используйте ИИ как партнера, а не замену мышлению: Ли Кай Фу обратился к участникам IOAI в Астане

Генеральный директор компании 01.AI и член Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай Фу выступил на церемонии открытия Международной олимпиады по ИИ (IOAI-2026) в Астане и дал советы участникам турнира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая перед школьниками эксперт объяснил, почему более 40 лет назад решил посвятить себя искусственному интеллекту.

— Сорок четыре года назад я поступал на PhD по искусственному интеллекту. В своем заявлении я написал: «Искусственный интеллект — это последний шаг человечества к пониманию самого себя». Я сохранял эту веру даже во времена двух «зим ИИ» (прим. ред. — периоды, когда развитие искусственного интеллекта замедлялось из-за снижения интереса и финансирования). Мое поколение помогло заложить основы современного искусственного интеллекта. Но именно вашему поколению предстоит определить, к чему в конечном итоге приведут эти основы, — отметил он.

На церемонии открытия Ли Кай Фу дал участникам олимпиады три совета на будущее.

— Во-первых, стремитесь как можно быстрее учиться новому. Эта сфера развивается с невероятной скоростью. Используйте навыки, которые привели вас сюда, чтобы приобретать совершенно новые компетенции. Воспринимайте каждый успех как начало нового этапа обучения. Знания устаревают, а любознательность остается, — сказал эксперт.

Также он посоветовал школьникам использовать ИИ не как замену собственному мышлению, а как интеллектуального партнера, который помогает проверять гипотезы и искать новые решения.

— Используйте ИИ как интеллектуального партнера, а не как замену собственному мышлению. Задавайте ему вопросы, достойные вашего интеллекта. Вместе выдвигайте гипотезы. Подвергайте сомнению каждое предположение — и свое, и искусственного интеллекта. Приходите к выводам, к которым ни вы, ни ИИ не смогли бы прийти по отдельности.

Подытожив ученый призвал молодых исследователей брать на себя ответственность за применение технологий искусственного интеллекта. По его мнению, школьникам нужно самостоятельно определять задачи для ИИ и оценивать последствия его работы.

— Управляйте ИИ-агентами. Ставьте перед ними цели. Определяйте ограничения. Оценивайте результаты их работы. Системы искусственного интеллекта могут выполнять работу, но не могут нести за нее ответственность. Выбирайте задачи, которые действительно важны для вас, и осознавайте риски и последствия возможных ошибок, — сказал он.

По его словам, еще до того, как многие участники олимпиады окончат университет, модели искусственного интеллекта смогут лучше людей справляться с задачами, имеющими единственно правильный ответ

— К 25 годам некоторые из вас будут обладать вычислительными возможностями, которые сегодня не могут позволить себе целые компании. Вопрос не в том, получите ли вы такую силу. Вопрос в том, как вы решите ею воспользоваться. Радуйтесь своим достижениям. Но не стройте свою личность вокруг того, что вы самый умный человек в комнате. Очень скоро им может оказаться машина. Вместо этого стройте свою личность вокруг вопросов, которые вы задаете, будущего, которое вы представляете, и ответственности, которую готовы взять на себя. Вы не просто вступаете в эпоху искусственного интеллекта — вам доверено формировать ее. Сделайте ее не только более интеллектуальной, но и более человечной, — заключил он.

Ранее Глава государства принял Ли Кай Фу и обсудил с ним развитие ИИ.

Напомним, в Астане со 2 по 8 августа проходит третья Международная Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — 2026. Школьники из разных стран соревнуются в индивидуальном и командном решении задач по ИИ.