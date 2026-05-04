Касым-Жомарт Токаев обсудил развитие ИИ с гендиректором Sinovation Ventures и 01ai

Глава государства принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Ли Кай Фу в развитие сферы высоких технологий в Казахстане.

Как известно, бизнесмен участвует в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и является внештатным советником Главы государства.

Президент подтвердил приверженность Казахстана формированию эффективного и ориентированного на практические результаты партнерства в области искусственного интеллекта.

В этом контексте подчеркнута заинтересованность в расширении сотрудничества с 01.AI и Sinovation Ventures в ряде областей. В частности, перспективными представляются образовательные инициативы и проекты, направленные на локализацию передовых компетенций и формирование устойчивой технологической экосистемы в Казахстане.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных инициатив.