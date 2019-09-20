Исполняется 30 лет первому в истории Казахстана закону о языках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 30 лет первому в истории нашей страны закону о языках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Принятый 22 сентября 1989 года Закон «О языках в Казахской ССР» стал первым шагом к возрождению казахского языка. После обретения Независимости в принятой 30 августа 1995 года Конституции он получил государственный статус. В результате казахский язык становится языком межнационального общения и официального делопроизводства.

Накануне юбилейной даты Президент Касым-Жомарт Токаев отметил благодарственными письмами более ста человек, которые внесли значительный вклад в укрепление авторитета и повышение статуса казахского языка.

На церемонии в резиденции Акорда Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Дархан Калетаев передал им добрые пожелания от имени Главы государства.

В число награжденных вошли Мырзатай Жолдасбек, Умирзак Айтбаев, Мухтар Шаханов, Амангельды Айталы, Смагул Елубай, Асылы Осман, Сауле Мешитбай, Сайлау Батыршаулы, Кенжехан Матыжанов, Мереке Кулкенов, Шамшидин Паттеев, Дос Кошим, Кайнар Олжай, Камал Альпеисова, Еркин Кыдыр, Владислав Тен, Максим Рожин и другие известные деятели, лично способствовавшие расширению сферы применения государственного языка.

Президентской награды также удостоены национальный еженедельник «Ана тілі», общественно-политическая газета «Жас қазақ» и творческий коллектив программы «Тіл сақшысы» Алматинского областного телеканала «Жетісу».















