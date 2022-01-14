Исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай сделал заявление по текущей ситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прим.ред.) Кайрат Сарыбай сделал заявление на брифинге министра иностранных дел Казахстана для иностранного дипломатического корпуса по текущей ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт организации.

«Я благодарю заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди за приглашение на этот брифинг и подробную информацию о событиях начала января и соответствующих мерах, принятых Правительством Казахстана.

В первую очередь, выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех жертв террористических актов в Казахстане.

Подтверждаю свою полную поддержку мерам, принимаемым Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Правительством Казахстана для противодействия террористической деятельности, деэскалации ситуации и обеспечения общественной безопасности и социальной стабильности в стране.

Выражаю благодарность гражданам Казахстана, проявившим гражданскую ответственность и сохранявшим спокойствие в «горячую фазу» кризиса. Я оказался очевидцем событий в Алматы и с ответственностью заявляю, что действия правоохранительных органов были сбалансированными, строго в рамках закона и соответствовали развитию ситуации. Я также подтверждаю, что на мирные акции протеста полиция действовала адекватно, однако экстремистские и бандитствующие элементы воспользовались акциями протеста, что привело к резкому росту насилия в городе против правоохранительных сил, граждан и их имущества;

В выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента Республики Казахстан были озвучены глубокий анализ причин возникшего кризиса, а также меры по его преодолению. Подтверждаю, что государства-члены СВМДА искренне заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в Казахстане, чему свидетельствуют мои контакты с представителями отдельных государств-членов.

Помощь партнеров Казахстана по ОДКБ подтвердила на практике востребованность многосторонних форматов сотрудничества в Азии и важность мультилатерализма в противодействии современным вызовам безопасности.

Учитывая многогранный характер этих вызовов, особенно их коренных причин, сотрудничество в рамках СВМДА, которая является форумом «мягкой безопасности» (soft security) имеет большой потенциал содействия международным мерам по предотвращению событий, подобных Алматинской трагедии.

В частности, в рамках всеобъемлющего мандата СВМДА, включающего все пять измерения взаимодействия, государства-члены СВМДА могут расширить сотрудничество и обмен передовыми практиками в следующих областях:

- борьба с организованной преступностью и международным терроризмом;

- решение проблемы иностранных боевиков;

- сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма;

- непримиримая борьба с коррупцией в международном формате;

- искоренение бедности и обеспечение устойчивого и инклюзивного экономического роста;

- сотрудничество в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений;

- развитие институтов гражданского общества и образования в области прав человека.

Это лишь некоторые предварительные предложения по направлениям работы, которые могут быть значительно расширены государствами-членами и Председательством СВМДА.

В заключении хотел бы еще раз выразить глубокую благодарность заместителю Премьер-Министра - министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди за нашу встречу и возможность выразить свою поддержку Правительству Казахстана. Уверен, что эти временные трудности будут преодолены стойким и мужественным народом Казахстана с честью и достоинством», - заключил Кайрат Сарыбай.