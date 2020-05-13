Исполнитель хита Shape of You стал самым богатым певцом Великобритании до 30 лет

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Эд Ширан был признан одним из самых богатых музыкантов Великобритании, благодаря тому, что он много лет был хит-мейкером и неустанно участвовал в международных гастролях. Певец неизменно признается самым богатым британским музыкантом до 30 лет уже второй год подряд. Сообщается, что в этом году к его состоянию прибавилось 40 миллионов фунтов стерлингов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на standard.co.uk.

Исполнитель мирового хита Shape of You оценивает свое состояние в 200 миллионов фунтов стерлингов благодаря ошеломляющему успеху своего рекордного тура Divide, который завершился в августе прошлого года.

Несмотря на то, что он возглавлял список самых богатых британских музыкантов в категории до 30 лет, ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы подняться на вершину рейтинга богатейших британских музыкантов.

В «Sunday Times Rich List» Эд Ширан занимает 10-ю позицию с доходом в 200 миллионов фунтов стерлингов и является самым богатым британским музыкантом в возрасте до 30 лет.

В то время как сэр Эндрю Ллойд-Уэббер и сэр Пол Маккартни возглавляют список с состоянием в 800 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом году Pollstar объявило через Daily Mail, что 260 международных шоу Ширана принесли ему около 775,5 миллионов долларов, побив, таким образом, рекордный сбор 2011 года группой U2.

Стоит отметить, что исполнитель Shape of You грамотно распоряжается своими деньгами, вкладывая их в многочисленные многомиллионные объекты недвижимости по всей Великобритании.

Примечательно, что Рианна, которая переехала в Великобританию, чтобы быть ближе к европейской штаб-квартире своего бренда Fenty, была признана Sunday Times самой богатой женщиной-музыкантом Великобритании.