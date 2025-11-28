Исполнилось 90 лет со дня рождения «поэта будущего» Жумекена Нажимеденова

Мейрхан Акдаулетулы: Жумекен — поэт будущего

— Он был редактором в издательстве «Мектеп». Никуда не переходил, — вот, что сразу вспомнил поэт и публицист Меирхан Акдаулетулы.

По его словам, Жумекен Нажимеденов не старался выделяться, не бил себя в грудь. Был сдержанным и немногословным. Общался только с немногими коллегами по перу.

Фото: zhumeken.kz

— Во-первых — поэт. Когда я прочитал его стихи в первый раз, был сильно удивлен. Он писал очень по-своему. Тогда уже все знали, что он хороший поэт, хороший писатель. Вышли его замечательные книги. Еще нужно отметить, в свое время этому человеку было оказано определенное сопротивление. Точно не знаю, в чем было дело. Во-вторых, он перешел от поэзии к прозе. Вышли его романы «Ақ шағыл», «Кішкентай», «Даңқ пен дақпырт». Каждая книга хорошая. Интересно, что их не заметили критики. В то время я говорил, что «из живых поэтов только двое поэты». Один — Жумекен Нажимеденов, второй — Жуматай Жакыпбаев, — говорит Мейрхан Акдаулетулы.

Журнал «Пионер» запросил и опубликовал стихи поэта. При этом, молодые редакторы журнала пошли к нему домой и сами взяли тексты.

— Никто еще не рассказал, не написал в полной мере о поэзии и прозе Жумекена. Только в последнее время он стал заметен, хотя должен быть замечен давно. У него и жизнь была интересной. Работал в Караганде на шахте. Затем приехал в Алматы. Работал в отделе истории и географии издательства «Мектеп». Он был очень грамотным человеком. Также был отличным исполнителем кюев. Но без настроения домбру в руки не брал. Однажды мы пришли к нему без предупреждения. Он вышел из комнаты, поздоровался. Когда он отставил домбру, я пошутил: «Ага, ставьте не подальше, а поближе». Тогда он сыграл один кюй, я его до сих пор помню, — сказал М. Акдаулетулы.

Фото: акимат Актюбинской области

Изучение наследия поэта будет продолжаться. Его избранные произведения должны читаться не только на юбилеях, они должны войти в школьные учебники. Нужно отобрать произведения.

М. Акдаулетулы считает, что, кроме поэзии, следовало бы детям еще в школе изучить и прозу Ж. Нажимеденова.

— Жумекен вернется к народу. Думаю, что когда у людей будет больше понимания, мы вернемся к нему. Все слова Жумекена — слова казахского народа. И какие слова?! Жумекен — поэт будущего. Да, его трудно понять с первого раза. Потому что нужно по-новому посмотреть на Жумекена. Думаю, что среди литераторов того времени самым честным был Жумекен. В его стихах есть своя музыка. Он один из настоящих поэтов. Что ни прочитай — как будто написано прямо только что, — говорит Мейрхан Акдаулетулы.

Жизненный путь поэта

Жумекен Нажимеденов родился в 1935 году в селе Кошалак Курмангазинского района Атырауской области. После окончания средней школы в течение года преподавал казахский язык и литературу, затем переехал из Атырау в Караганду. Там работал один год, потом учился на отделении народных инструментов в Алматинской консерватории имени Курмангазы.

Затем работал в издательстве, в газете. В 1971–1973 годах прошел Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького в Москве.

После возвращения работал редактором в Казахском государственном комитете по книжной торговле. С 1978 года до конца жизни работал в издательстве «Мектеп», был заведующим отделом истории и географии.

Стихи Жумекена Нажимеденова впервые были опубликованы в газете «Лениншіл жас». Первый сборник стихов был издан в 1961 году. Книга «Күй кітабы», изданная в 1967 году, была переиздана в 2006 году в аудио-книжном формате. Его стихи переводились на русский язык, было издано несколько книг.

Фото: zhumeken.kz

Сам поэт занимался переводами стихов турецких и русских поэтов. Его песня «Менің Қазақстаным» в 2006 году стала Государственным гимном нашей страны. Уже тогда эта песня возвысила дух народа.

Песня появилась в 1956 году.

— У нас на севере поднимали целину. В это время песня «Қазақстан — менің Қазақстаным» была нашим гимном. Слова этого гимна написал Жумекен Нажимеденов — молодой и талантливый казахский поэт. Мы с Жумекеном вместе учились. Он играл на домбре. Учился в консерватории. Я сказал ему, что поскольку у него казахская душа, пусть напишет текст «Менің Қазақстаным», а я напишу музыку. Мы дали разучить песню Жамал апа. Она сразу ее выучила и исполнила на радио. Мы сказали сотрудникам на радио, чтобы они ставили эту песню каждый день один-два раза. Они так и ставили, — говорит на широко распространенной видеозаписи Шамши Калдаяков.

Фото: zhumeken.kz

На родной земле почтили поэта

К 90-летию Жумекена Нажимеденова в этом году в Атырауской области прошли республиканский конкурс художественного чтения «Ұрпағым саған айтам…», литературно-музыкальный вечер «Жыр жұлдызы — Жұмекен», научно-практическая конференция «Стихи Жумекена — голос столетия» в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова, фестиваль поэзии «Жыр — Жұмекен», вечер поэзии «Ұлт өлеңінің үштағаны», научно-практическая конференция «Жұмекен жырлары — ғасыр үні» в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова, фестиваль поэзии «Жыр — Жұмекен», вечер поэзии «Ұлт өлеңінің үштағаны». Также прошел республиканский айтыс «Менің Қазақстаным».

— В Атырауской области есть три памятника Жумекену Нажимеденову. Они расположены: в городе Атырау; в средней школе имени Нажимеденову в Атырау и в центральном парке села Жумекен Курмангазинского района. В Енбекшинском сельском округе Курмангазинского района есть село Жумекен. Есть также средняя школа № 2 имени Нажимеденова в городе Атырау, средняя школа имени Нажимеденова в селе Алипова Курмангазинского района. Кроме того, в области имя поэта присвоено восьми улицам и одному парку. Парк расположен в селе Жумекен Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района, — сообщила пресс-служба акима Атырауской области.

Фото: 2gis

Ранее сообщалось, что в Атырауской области проходит ряд культурных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Жумекена Нажимеденова.