Исполнилось 128 лет со дня рождения Камара Касымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 августа, исполняется 128 лет со дня рождения казахского народного умельца, организатора и основоположника развития ручного производства казахских музыкальных инструментов Камара Касымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Камар Касымов родился в Баянаульском районе Павлодарской области. С детских лет проявился его талант в изготовлении музыкальных инструментов. В 1934 году в Алма-Ате открылась мастерская казахских народных инструментов, и ему предложили в ней работать. Сначала он был главным специалистом лаборатории-мастерской при Казахской музыкальной консерватории имени Курмангазы, затем в филармонии имени Жамбыла. Основной деятельностью было реконструирование, обновление и усовершенствование музыкальных инструментов.

Он был организатором и основоположником развития ручного производства казахских музыкальных инструментов и национальных музыкальных инструментов народов Средней Азии, Казахстана, Монголии и Китая.

На протяжении многих лет Касымов Камар без устали трудился над дальнейшим усовершенствованием инструментов, усиливая и обогащая их звучание. Каждый свой музыкальный инструмент он украшал красивым орнаментом. Большим успехом мастера стало создание инструмента, которому было присвоено название «Камар-кобыз». Умелец неустанно трудился над его усовершенствованием и добился того, что звучание инструмента сравнялось со скрипкой.

О его таланте высоко отзывались Каныш Сатпаев – президент Академии наук Казахской ССР, Темирбек Жургенов – министр просвещения, Болат Сарбаев – первый кандидат наук, получивший известность как знаток истории музыкальных инструментов казахов, сотрудник государственной консерватории имени Курмангазы.

За самоотверженный труд и замечательное мастерство Камару Касымову в 1947 году было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и другими наградами.

В нашей стране очень популярны модели домбр, изготовленных Камаром Касымовым. На них играли отдельные исполнители, самодеятельные коллективы. Домбры, изготовленные руками Камара Касымова, экспортировались в Китайскую Народную Республику, в республики Советского Союза.



