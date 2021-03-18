Использовать специальный реагент при укладке асфальта предложил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел прием граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, прием граждан проходил в режиме онлайн.

Жительница села Айсаринское Акжарского района Самал Касенова пожаловалась на проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Глава региона отметил, что обеспечение широкополосным интернетом ведется поэтапно и пообещал, что в ближайшие годы хороший интернет будет во всех селах.

Жители села Киялы Аккайынского района попросили завершить ремонт дома культуры. В прошлом году там отремонтировали крышу, установили новые окна и подвели водопровод. В этом году капитальный ремонт продолжится.

Дмитрий Иль обратился к акиму области с просьбой оказать помощь в наборе студентов на специальность «Технология производства продуктов животноводства». Он считает, что к этой работе необходимо привлекать сельхозтоваропроизводителей. Это позволит решить дефицит кадров в отрасли и обеспечить хозяйства профессиональными сотрудниками. К. Аксакалов поручил управлениям образования и сельского хозяйства совместно с местным вузом изучить этот вопрос и сформировать «соцпакет будущего абитуриента».

«Последний вопрос связан с дорожным строительством. Шокан Токмурзин предложил производить в области и использовать специальный реагент при укладке асфальта. Химсостав позволит увеличить морозостойкость и водостойкость асфальтобетона и продлить жизнь дорожного покрытия. Для реализации проекта необходимо рассмотреть перенос проекта в специальную экономическую зону «Qyzyljar», - рассказали в пресс-службе.

К. Аксакалов поручил управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог проанализировать потенциал предложения, рассмотреть возможности его включения в специальную экономическую зону.