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Использовать космический мониторинг по урожайности отдельных зерновых культур намерены в РК

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2022, 13:12
Использовать космический мониторинг по урожайности отдельных зерновых культур намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2023 года в Казахстане будут использовать данные космического мониторинга по урожайности, посевной площади и валовому сбору отдельных зерновых культур. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования данных по валовому сбору урожая основных сельскохозяйственных культур планируется с 2023 года использовать данные космического мониторинга по урожайности, посевной площади и валовому сбору отдельных зерновых культур», - отмечено в ответе Премьер-Министра.

Алихан Смаилов добавил, что в текущем году вступила в действие компетенция Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (далее – Бюро) по получению и использованию данных Дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) при осуществлении статистической деятельности. Также совместно с международным партнером – Статистическим офисом Польши в июне текущего года направлена заявка в Европейское космическое агентство (ЕКА) для получения грантовой поддержки по реализации проекта по использованию систем ДЗЗ в статистике Казахстана. Кроме того, Бюро заключено соглашение с АО «Информационно-учетный центр» о взаимодействии сторон путем получения сведений из «Қолдау» в целях оптимизации статистической деятельности и повышения достоверности статистической информации в сфере сельского хозяйства.

«Наряду с этим, МСХ РК ведется работа по внедрению разработанного Продовольственной сельскохозяйственной организацией ООН (далее – ФАО) пилотного проекта «Улучшение методики оценки урожайности на основе дистанционного зондирования и полевого сбора данных для обеспечения продовольственной безопасности», основной целью которого является тестирование, разработка и совершенствование инструментов и методологий с использованием существующих данных дистанционного зондирования для мониторинга сельскохозяйственных угодий и их урожайности. Пилотный проект ФАО позволит получать информацию об урожайности на административном уровне и использовать модели прогнозирования урожайности на основе машинного обучения. Данные полученные таким методом позволят иметь более корректную статистическую информацию о валовом сборе. На сегодняшний день ведутся переговоры между МСХ РК и ФАО, после чего будет подписано соглашение о реализации проекта. Таким образом, работа по совершенствованию формирования статистики сельского хозяйства проводится на постоянной основе и принимаются необходимые меры по достоверному учету данных сельского хозяйства», - пояснил Алихан Смаилов.


Фото:farmonline.com.au




Правительство РК   Премьер-министр РК   Освоение космоса   Сенат   Сельское хозяйство   Космос   Алихан Смаилов  
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