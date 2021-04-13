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    17:25, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Использованные шприцы на тротуаре возмутили алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы обнаружили использованные шприцы на тротуаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в сети. Также очевидцы разместили карту.

    «Забирала сына с садика. За стенкой сада это безобразие. Напротив онкологический центр и городская клиника №4», - говорится в посте.

    В акимате Турксибского района города ответили, что силами коммунальных служб данная территория была очищена.

    «Территория находится на постоянном контроле. Данная улица очищена силами коммунальных служб. ТОО ежедневно проводит мониторинг улиц на выявление бытовых отходов, а после проводят санитарную очистку», - ответили в акимате района.

    Ранее жители Капшагая возмутились выброшенными использованными шприцами, системами и другими медицинскими отходами на берегу водоема.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Другие государственные органы Экология Акимат Общество Алматы
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