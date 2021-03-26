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    14:15, 26 Март 2021 | GMT +6

    Использованные шприцы и системы у побережья Капшагая возмутили казахстанцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Капшагая возмутились выброшенными использованными шприцами, системами и другими медицинскими отходами на берегу водоема. Проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с побережья появилось в Instagram.

    «В зоне побережья микрорайона «Восточный» люди обнаружили вот такой медицинский ужас! Использованные шприцы, системы и многое другое. Все это было выброшено в воду. Рядом были подростки, я пыталась им объяснить, чтобы они ни в коем случае не лезли в воду и не притрагивались к этим медотходам, так как это представляет угрозу не только для них но и для всего города», - написала пользовательница сети.

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что проводится расследование.

    «Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля города Капшагая проводится расследование по организации стихийной свалки из медицинских отходов на территории искусственного водоёма в микрорайоне «Восточный» города Капшагая. Утилизация данных медицинских отходов проведена организацией, занимающейся сбором и вывозом мусора ТБО ТОО «Капшагай Коркейту» после их обнаружения», - ответили в ДСЭК.


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    Экология Главная Общество Алматы
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