Использованные шприцы и системы у побережья Капшагая возмутили казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Капшагая возмутились выброшенными использованными шприцами, системами и другими медицинскими отходами на берегу водоема. Проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с побережья появилось в Instagram.

«В зоне побережья микрорайона «Восточный» люди обнаружили вот такой медицинский ужас! Использованные шприцы, системы и многое другое. Все это было выброшено в воду. Рядом были подростки, я пыталась им объяснить, чтобы они ни в коем случае не лезли в воду и не притрагивались к этим медотходам, так как это представляет угрозу не только для них но и для всего города», - написала пользовательница сети.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что проводится расследование.

«Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля города Капшагая проводится расследование по организации стихийной свалки из медицинских отходов на территории искусственного водоёма в микрорайоне «Восточный» города Капшагая. Утилизация данных медицинских отходов проведена организацией, занимающейся сбором и вывозом мусора ТБО ТОО «Капшагай Коркейту» после их обнаружения», - ответили в ДСЭК.