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Использование пенсионных: обязан ли клиент платить неустойку банку в случае досрочного погашения

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Февраля 2021, 21:39
Использование пенсионных: обязан ли клиент платить неустойку банку в случае досрочного погашения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые казахстанцы, используя пенсионные накопления для погашения основного долга, столкнулись с необходимость оплачивать еще и проценты банку. Этот момент прокомментировала глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году у нас были внесены изменения и дополнения, которые касаются штрафов и неустоек касательно досрочного погашения. Выдача займа для банка – это способ получения дохода в результате выдачи кредита. Если бы я была коммерческим банком, я плачу 10% годовых депозиторам, а кредит выдаю под 14%. Условно, 4% - это маржа банка второго уровня по ипотеке, она в принципе в Казахстане такая в среднем. Если кредитор хочет, к примеру, досрочно погасить кредит, для банка это не совсем удобно, потому что идет потеря дохода», - сказала Ляззат Ибрагимова в эфире «Проекта 20:21».

По ее словам, в плане развития, в бюджете, везде банк заложил процентные доходы, также, как и обязался платить депозиторам их 10%.

«Поэтому, в этот штраф и включили неустойку досрочного погашения. Но законодательство сейчас очень четко это отрегулировало. Если вы по договору банковского займа взяли ипотечный кредит, то эти штрафы-неустойки распространяются только в первые полгода с даты получения займа. Ну, максимум 12 месяцев. После этого срока вы вправе погасить без различных неустоек и штрафов. В договорах банковского займа фактически нигде нет срока больше, чем 6 месяцев (при досрочном погашении - прим. авт.)», - заключила глава «Отбасы банка».


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