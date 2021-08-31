Использование пенсионных накоплений: что сделано в рамках поручения Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы сейчас могут потратить определенную часть пенсионных отчислений на приобретение жилья и лечение. Как известно, данное новшество - реформа в сфере расходования пенсионных накоплений реализовано с этого года в рамках Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях народу Казахстана в 2019 и 2020 годах особо акцентировал внимание на необходимости проведения серьезной работы по повышению эффективности пенсионной системы.

Еще два года назад Глава государства в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» 2019 года дал поручение использовать казахстанцам свои пенсионные накопления на приобретение жилья либо другие цели.

«Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию.

Поручаю Правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования», - отмечал Касым-Жомарт Токаев два года назад.

А спустя год в Послании 2020 года Глава государства заявлял, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

«В рыночных условиях доступность жилья для граждан основана на наличии доходов и способности самостоятельно решать эту задачу. В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас».

Что сделано в рамках поручения

Поручение уже реализовано и казахстанцы на данный момент используют свои пенсионные накопления в большей степени на покупку жилья. В конце 2020 года были приняты необходимые нормативно-правовые акты касательно данной реформы.

Таким образом, использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий стало одним из ожидаемых нововведений.

Уже 2 января текущего года Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

Согласно документу граждане получают право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное число раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

23 января этого года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения, запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений. На сайте enpf-otbasy.kz можно подать заявку, а также получить ответы на интересующие вопросы касательно возможности использования пенсионных накоплений.

Постановлением Правительства Республики Казахстан уполномоченными операторами по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда определены:

- в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения – АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы Банк»;

в целях улучшения жилищных условий путем внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; рефинансирования ипотечного жилищного займа – банки второго уровня (АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»).

Отметим, что порядок изъятия части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий разрабатывается и утверждается Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

А порядок изъятия части пенсионных накоплений на лечение разрабатывается и утверждается Министерством здравоохранения РК.

По состоянию на август, более 147 тысяч наших соотечественников приобрели жилье благодаря реформе в сфере расходования пенсионных накоплений. Еще 72 тысячи человек погасили ипотечную задолженность и около 18 тысяч потратили определенную часть своих средств из пенсионного фонда на лечение.

По последним предоставленным данным, на первом месте по использованию пенсионных отчислений жители Мангистауской области. Также больше всего исполненных заявлений направлено жителями городов Алматы и Нур-Султана.

Как отмечается на сайте Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 30 августа 2021 года ЕНПФ исполнено 407 160 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

По данным фонда, в августе средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,4 млн тенге. Чаще всего вкладчики намерены использовать единовременные пенсионные выплаты на полный выкуп жилья.