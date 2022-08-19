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Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
19 Августа 2022 14:15

Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы в ходе брифинга в пресс-центре акимата столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистике, 34% пожаров возникает по причине нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Основные причины: короткое замыкание, перегрев электросети, нагрев контактов ввиду неправильного соединения проводов путем механической скрутки. Все это может привести к возгоранию. С приближением холодов население поголовно начнет применять электрообогреватели. В том случае, если электрообогреватель заводского изготовления и имеет терморегулятор, проблем при его использовании не должно быть. Хотел бы обратить внимание на то, что запрещается использование электронагревателей кустарного изготовления», – сказал Е.Отаргалымулы.

По его словам, не допускается также перегружать домовую электросеть, нельзя включать в одну розетку несколько потребителей.

Е.Отаргалымулы напомнил, что перед наступлением отопительного сезона следует провести ревизию электросети, при необходимости заменить обветшавшую проводку. При этом, обратить внимание на способ соединения проводов – их механическая скрутка противоречит правилам пожарной безопасности.


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