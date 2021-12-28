Использование части Семипалатинского полигона прокомментировал Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал законопроект о Семипалатинском полигоне, который находится на рассмотрении Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министру был задан вопрос: «В 2015 году Минэнерго запретило использование земель Семипалатинского полигона в сельскохозяйственных целях. В этом году сообщалось, что во многих районах региона состояние воздуха и воды не представляет угрозы для людей. Означает ли это, что запрет на использование земель Семипалатинского полигона будет снят?».

По словам министра, законопроект, регулирующий данный вопрос, находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.

«Сейчас в Мажилисе обсуждается новый законопроект, разработанный нашим министерством. Это будет законопроект, регулирующий вопросы по Семипалатинскому полигону. Мы провели соответствующий анализ. По его данным, общая площадь Семипалатинского полигона составляет 18 тысяч квадратных километров. Половина из них - это участки, которые могут быть предоставлены в сельскохозяйственное использование или чистые. То есть, мы надеемся, что после прохождения этого законопроекта в Мажилис и Сенат указанные участки будут введены в эксплуатацию», - сказал министр энергетики.