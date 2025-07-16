132 нарушения допустила испытательная лаборатория при проверке лифтов в Астане

— В ходе внеплановой проверки в отношении испытательной лаборатории ТОО «Казлифтконсалтинг» возбуждено 132 дела по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 415-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (недостоверность результатов испытаний при проведении подтверждения и (или) оценки соответствия, поверки средств измерений), — сообщили в ведомстве.

Согласно установленным фактам, лаборатория проводила работы по оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» по показателям, не входящим в утвержденную область аккредитации.

Как отметили в Минторговли, это противоречит пункту 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия», в соответствии с которым субъекты аккредитации обязаны выполнять работы строго в пределах своей аккредитации и соблюдать требования соответствующих нормативных документов.

— Вопросы соблюдения законодательства в сфере оценки соответствия особенно важны, когда речь идет о безопасности технически сложных объектов, таких как лифты. Мы призываем всех участников рынка строго соблюдать установленные нормы законодательство Республики Казахстан, чтобы минимизировать риски и обеспечить надежную эксплуатацию оборудования, — прокомментировала председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова.

В отношении испытательный лабораторий наложен штраф на сумму более 2,3 млн тенге, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что в ремонте или срочной замене нуждаются 35 лифтов в Шымкенте, 70% лифтов в Павлодаре, более 100 в Костанае, 284 подлежат полной замене и 98 требуют ремонта в ВКО, 15% лифтов в Актобе.