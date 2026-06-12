Испытания теплосетей в Алматы: где возможны нештатные ситуации

С 15 по 26 июня 2026 года на территории семи районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, передает Kazinform.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 4:00 до 7:00 часов утра, горожанам и гостям мегаполиса посоветовали соблюдать меры предосторожности.

— Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, — заявили в АлТС.

Также о таком происшествии нужно сообщить по телефонам в Алматы: 351-27-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.

Важно отметить, что отключать горячую воду из-за испытаний не будут.

Список адресов, где будут проводить испытания и имеется риск внештатных ситуаций, выглядит следующим образом:

15 июня

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

с 15 по 26 июня

Бостандыкский район: Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — Аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева;

Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — Аль-Фараби — микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова;

Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

16 и 17 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

17 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева;

Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда;

Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова — Ратушного; Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

с 17 по 26 июня

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова — Айтеке би;

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова — Жангельдина — Райымбека — Куратова — Гоголя;

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Желтоксан — Маметовой — Абылай хана — Назарбаева — Уалиханова — Айтеке би — Рыскулова — Жангельдина — Райымбека — Куратова — Гоголя;

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай; Айтеке би — Назарбаева — Шевченко –– Желтоксан — Сатпаева — Сейфуллина — Абая — Досмухамедова.

18 июня

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса; Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская;

Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты-Алаш.

с 18 по 19 июня

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

19 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова;

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зерделі.

19 и 24 июня

Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.

22 июня

Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко; Ак-Кайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа;

Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

23 и 24 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка.

25 и 26 июня

Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

26 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.

Ранее стало известно о перекрытии улицы в Алматы.