Испытания теплосетей: алматинцев призвали быть внимательными

С 24 апреля по 15 мая на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что в эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00 будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, в этой связи горожанам рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности.

— Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены внештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — отметили в АлТС.

График проведения испытаний теплосетей

24 апреля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина;

Наурызбайский район: Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда.

24 и 25 апреля

Алмалинский и Ауэзовский районы: Улугбека — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка.

24 по 26 апреля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова.

24 по 28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное Кольцо — Бурундайская.

25 апреля

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

25 и 26 апреля

Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

26 апреля

Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко;

Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

с 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район: Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — Ганди — Назарбаева; Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, Орбита-2, Орбита-3, Орбита-4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова;

Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

29 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Макатаева — Розыбакиева — Шарипова.

29 и 30 апреля

Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алтын Алаш;

Ауэзовский, Бостандыкский и Наурызбайский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

с 29 апреля по 2 мая

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова —Жангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.

2 и 3 мая

Алмалинский и Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского;

Алмалинский и Ауэзовский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

3 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.

6 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова;

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зердели.

7 мая

Алатауский район: поселок Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.

13 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

13 и 14 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Панфилова — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Байтурсынова.

14 и 15 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай.

Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.