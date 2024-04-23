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    16:29, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Испытания теплосетей: алматинцев призвали быть внимательными

    Трубы,ремонт,дороги,теплотрасса
    Фото: Дарья Аверченко

    С 24 апреля по 15 мая на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что в эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00 будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, в этой связи горожанам рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности.

    — Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены внештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — отметили в АлТС.

    График проведения испытаний теплосетей

    24 апреля

    • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина;
    • Наурызбайский район: Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда.

    24 и 25 апреля

    • Алмалинский и Ауэзовский районы: Улугбека — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка.

    24 по 26 апреля

    • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова.

    24 по 28 апреля

    • Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное Кольцо — Бурундайская.

    25 апреля

    • Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

    25 и 26 апреля

    • Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

    26 апреля

    • Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко;
    • Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

    с 27 апреля по 14 мая

    • Бостандыкский район: Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — Ганди — Назарбаева; Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, Орбита-2, Орбита-3, Орбита-4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова;
    • Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

    29 апреля

    • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Макатаева — Розыбакиева — Шарипова.

    29 и 30 апреля

    • Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алтын Алаш;
    • Ауэзовский, Бостандыкский и Наурызбайский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

    с 29 апреля по 2 мая

    • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова —Жангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.

    2 и 3 мая

    • Алмалинский и Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского;
    • Алмалинский и Ауэзовский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

    3 мая

    • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.

    6 мая

    • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова;
    • Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зердели.

    7 мая

    • Алатауский район: поселок Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.

    13 мая

    • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

    13 и 14 мая

    • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Панфилова — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Байтурсынова.

    14 и 15 мая

    • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай.

    Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

    — Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — добавили в компании.

    Теги:
    Отопительный сезон Тепловые сети Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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