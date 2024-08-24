Испытания РНК-вакцины от рака лёгких начались в Великобритании

В Британии на больном раком лёгких опробовали новую, весьма многообещающую терапию, которая может принципиально изменить подход к лечению этого заболевания. А именно — индивидуальную вакцину, которая учит иммунную систему конкретного пациента бороться с болезнью, уничтожая раковые клетки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

В основе принципа работы вакцины лежит та же технология матричной РНК, что была впервые успешно опробована в США в ходе пандемии Covid-19.

Первый этап клинических испытаний любых лекарств всегда проверяет безопасность препарата для больных. 67-летний Януш Рач добровольно согласился испытать новую вакцину на себе.

В общей сложности таких волонтёров, как он, планируется набрать 130 человек, а вести наблюдения будут параллельно более 30 исследовательских центров, разбросанных по территории семи стран. В их числе Университетский колледж Лондона (UCL).

Прицельный удар

Лечение должно быть направлено на уничтожение именно раковых клеток, а не обычных, здоровых — что, как надеются ученые, приведет к уменьшению побочных эффектов.

Вакцина содержит информацию о нескольких генетических маркерах, обнаруженных на поверхности раковых клеток легких, чтобы научить иммунную систему пациента, что именно искать и с чем бороться.

Вакцина BNT116, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, может принципиально изменить подход к лечению этого вида рака, считают эксперты.

— С помощью мРНК-вакцины мы надеемся начать новую эру в лечении рака лёгких, — заявил в интервью Би-би-си куратор британской части клинических испытаний, профессор UCL онколог Сёу Мин Ли. - Надеемся, что в сочетании с нынешним стандартным лечением — иммунотерапией и химиотерапией — мы сможем дополнительно обеспечить ещё и иммунный толчок, — добавил исследователь.

Яшуш Рач из Лондона говорит, что совсем не против опробовать новую терапию.

- Я надеюсь, она обеспечит защиту от раковых клеток. Но ещё я подумал, что мое участие в этом исследовании может помочь другим людям в будущем и приведет к тому, что в итоге терапия эта станет более доступной. Я сам занимаюсь наукой и знаю, что развиваться она может только за счёт того, что есть люди вроде меня, которые соглашаются участвовать в подобных программах, — сказал он.

Рак лёгких у Рача диагностировали случайно, после того как у него начались проблемы с дыханием, которые он поначалу списывал на астму.

Медицинское обследование (по не связанному поводу) выявило опухоль в правом лёгком. После этого он решил стать добровольцем.

Рак легких: признаки и симптомы

Рак легких остается самой смертоносной формой онкологии по всему миру. По последним оценкам, в 2020 году он унёс 1,8 млн жизней. Наиболее распространена его немелкоклеточная форма.

На ранних стадиях у больного зачастую нет никаких признаков или симптомов начавшегося онкологического процесса.

Однако врачи советуют обращать особое внимание на следующие проявления:

не проходящий неделями кашель;

длительный кашель, который со временем усиливается;

хронические инфекции (то есть воспалительные процессы) в грудной клетке;

кашель с кровью.

При появлении любого из этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу.