Испанский политолог считает, что предстоящие выборы в Казахстане «обновят» Парламент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Испанский политолог и эксперт по Центральной Азии Хосе Луис Барсело заявил, что парламентские выборы, которые состоятся в Казахстане 10 января, повлекут за собой «масштабное обновление» Парламента, отчасти из-за ранее принятых мер, таких как гендерная квота. Включение «по закону» не менее 30% женщин в партийные списки на выборах является одной из реформ закона «О выборах» в Казахстане, что, по мнению Барсело, приведет к «важным изменениям» в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «La Vanguardia».

Январские парламентские выборы станут первыми в центральноазиатской республике после ухода в отставку ее Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который находился у власти около 30 лет, с момента обретения независимости в декабре 1991 года.

«Люди должны голосовать и вносить вклад в свое будущее», – сказал Барсело, который предсказывает увеличение явки по сравнению с прошлыми выборами как следствие, помимо прочих причин, обновления президентства страны.

По мнению эксперта, приход к власти Касым-Жомарта Токаева, набравшего около 71% голосов на внеочередных президентских выборах в 2019 году, в сочетании с кризисом, вызванным COVID-19, и перспективами развития страны заставили граждан и политические партии переосмыслить подход к «единству» нации.

В Казахстане, который в настоящее время занимает 139-е место в Индексе демократии британского журнала «The Economist», зарегистрировано шесть партий, из которых только три – правящая «Нур Отан», Народная партия Казахстана и демократическая партия «Ак жол» – представлены в нижней палате Парламента, состоящей из 107 депутатов, которые избираются сроком на пять лет.