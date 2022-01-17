Испанский эксперт: Казахстан - перспективный и актуальный партнер Евросоюза в Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что должен сделать Европейский союз, так это активно сотрудничать с правительством Казахстана в амбициозной программе реформ, которую оно осуществляет. Так считает бывший вице-председатель Европейского парламента (2004-2007 гг.), экс-председатель Народной партии Каталонии (1991-1996 гг.) Алехо Видаль-Квадрас, чью статью 16 января т.г. опубликовало испанское издание Vozpópuli. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей неофициальный перевод публикации с испанского языка.

«Вспышка всеобщего насилия, начавшаяся в Республике Казахстан 2 января, с этой даты заняла заголовки новостей и вызвала растущий интерес к этой центральноазиатской стране, до сих пор малоизвестной в Испании, несмотря на похвальные усилия ее правительства на протяжении многих лет по приближению страны к Европе. Однако, поскольку плохие новости всегда заслуживают большего внимания средств массовой информации, чем хорошие, только после кровавого хаоса, потрясшего мирную жизнь казахстанцев за последние две недели, испанцы обратили свое внимание на обширную страну, богатую нефтью, газом, золотом, алюминием, ураном, хромом, молибденом, никелем, кобальтом и другими природными ресурсами, которая до провозглашения независимости в 1991 году, входила в состав царской империи в XIX веке, а затем бывшего СССР.

Как и следовало ожидать, в разгар трагических событий, происходивших в Казахстане, анализы, направленные на объяснение их причин и последствий, умножились в наших источниках, включая обширный комментарий бывшего министра иностранных дел, который показал, что лучше промолчать, чем следовать слухам.

Я дважды посетил Казахстан за пятнадцать лет работы вице-председателем Европейского парламента и с тех пор поддерживаю тесные отношения с народом, чей материальный, культурный, социальный и политический прогресс был значительным за последние три десятилетия. Достаточно сказать, что ВВП Казахстана на душу населения увеличился в четырнадцать раз. Страна привлекла 370 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. Она добилась значительного прогресса в образовании на всех уровнях и занимает двадцать пятое место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Алматы, её самый густонаселенный город, является динамично развивающимся финансовым и коммерческим центром, а новая столица, Нур-Султан, представляет собой архитектурное и ландшафтное чудо, созданное из ничего в результате значительных усилий модернизации, хорошего вкуса, сдержанной роскоши и эстетического баланса. Я с удовольствием вспоминаю лекцию, которую я читал в университете столицы, где я был удивлен серьезной подготовкой и прекрасным английским языком, продемонстрированным сотнями студентов, участвовавших в обширной и оживленной дискуссии, последовавшей за моим выступлением. Хотелось бы, чтобы подобный уровень существовал в наших государственных центрах высшего образования.

Еще одной примечательной чертой Казахстана является образцовое сосуществование различных религиозных конфессий в открытом и толерантном климате полной свободы вероисповедания, когда на одной и той же улице можно пройти перед православным храмом, католической церковью, синагогой или мечетью, где царят различные общины верующих в уважении и согласии, беспрецедентных во многих других странах земного шара. Эта положительная особенность продвигалась, тщательно работала на институциональном, социальном и политическом уровнях Правительством и Президентом Назарбаевым.

Описание серьезных изменений общественного порядка, произошедших в Казахстане, в результате которых погибли более ста человек, ранены более тысячи человек, когда были разрушены административные здания, оккупированы аэропорты, совершены нападения с особой жестокостью на силы безопасности и армию, с десятью тысячами задержанных, когда развязались грабежи и вандализм, и был нанесен ущерб на несколько миллиардов евро, начался как спонтанный протест граждан, вызванный необоснованным повышением цен на топливо, который якобы был подавлен самодержавием, не имеет ни малейшего отношения к реальности. Демонстрации за повышение цен на сжиженный газ проходили на западе страны и проходили без насилия. Правительство отреагировало незамедлительно, отменив эту непопулярную меру, но было отправлено в отставку. Однако этим обстоятельством воспользовались диверсионные группы, которые были подготовлены в тени, которые выжидали удобного случая для настоящего государственного переворота. Это оценил епископ Алматинской епархии Святой Троицы, наш соотечественник Хосе Луис Мумбиела, пришедший в ужас от бесчинств, которые он видел из окна своей резиденции и охарактеризовал их не как протестное выступление, а как вооруженное нападение на власть. Хотя до сих пор неясно, кто несет конечную ответственность за случившееся, начальник разведки и другие высокопоставленные лица арестованы, и соответствующие расследования вскоре раскроют подробности этой вакханалии.

В любом случае это внутреннее явление, и отрадно видеть, как устояла институциональная структура и как своевременная, взвешенная и смелая реакция Президента К.Токаева и властей вернула спокойствие и мир в казахстанское общество. Просьба о помощи к членам ОДКБ, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, была более чем оправдана, в первую очередь потому, что одной из миссий этой организации является именно поддержание мира и борьба с терроризмом, а во-вторых, потому что был момент, когда главные города одиннадцати регионов страны полыхали из-за хаоса. Без помощи соседей такой удар дестабилизировал бы весь регион, еще больше ввергнув Казахстан в разруху и гражданскую войну. Приписывание России воли остаться в Казахстане с целью навязать там свою гегемонию — очередная беспочвенная фантазия. Фактически вывод контингента ОДКБ уже начался и будет завершен в ближайшее время.

И, в настоящее время, Европейский союз, который поддерживает недавно улучшенное Соглашение об ассоциации и сотрудничестве с Казахстаном, благодаря которому 50% внешней торговли и 48% инвестиций в центральноазиатскую страну происходят из ЕС, должен активно сотрудничать с правительством Казахстана в рамках амбициозной программы экономических, социальных и правовых реформ, которые Казахстан осуществляет, особенно в области повышения качества демократии и в области прав человека. Если у нас, европейцев, и есть верный, перспективный и актуальный партнер в Азии, так это Казахстан. Давайте не забывать его и относиться к нему с той же любовью, вниманием и уважением, которыми Казахстан относится к нам».