Испанские компании заинтересованы в проектах в Казахстане
В рамках участия в IV Международной конференции ООН по финансированию развития в Севилье (Испания) вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел ряд встреч с представителями ведущих испанских компаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннацэкономики РК.
В числе участников — финансовый директор Barceló Hotel Group, президент группы Avoris Висенте Фенольяр и главный исполнительный директор Xcalibur Multiphysics Group S.L. Андрес Бланко.
Во время переговоров с руководством Barceló Hotel Group обсуждены перспективы участия испанской стороны в развитии туристической инфраструктуры в Казахстане, в частности, в Мангистауской области. Особый интерес был проявлен к созданию гостиничных объектов, обсудили возможности открытия прямого авиасообщения между двумя странами.
Серик Жумангарин отметил привлекательность Казахстана как транзитно-логистического хаба в Евразии, подчеркнув наличие в стране благоприятного инвестиционного климата и широкого спектра налоговых преференций для инвесторов. По итогам встречи Висенте Фенольяр выразил готовность посетить Казахстан с деловым визитом в этом году.
В рамках переговоров с Xcalibur Multiphysics Group S.L. обсуждены вопросы реализации аэрогеофизических исследований на территории Казахстана. В условиях масштабной задачи по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности территории страны до 2,2 млн кв. км, данные исследования рассматриваются как ключевой инструмент ускоренного картографирования и анализа недр.
Xcalibur — мировой лидер в области аэрогеофизики с более чем 100-летним опытом реализации национальных картографических программ. В марте этого года компания Xcalibur Smart Mapping подписала соглашение с холдингом «Байтерек» о создании в Казахстане регионального центра аэрогеофизики и геопространственного картирования.
Испанская компания также подписала документ с Министерством водных ресурсов и ирригации. Xcalibur совместно с Минводы будут работать над проектом составления карт месторождений подземных вод на западе Казахстана.