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    22:43, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Испанские компании заинтересованы в проектах в Казахстане

    В рамках участия в IV Международной конференции ООН по финансированию развития в Севилье (Испания) вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел ряд встреч с представителями ведущих испанских компаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннацэкономики РК.

    Испанские компании заинтересованы в проектах в Казахстане
    Фото: Миннацэкономики РК

    В числе участников — финансовый директор Barceló Hotel Group, президент группы Avoris Висенте Фенольяр и главный исполнительный директор Xcalibur Multiphysics Group S.L. Андрес Бланко.

    Во время переговоров с руководством Barceló Hotel Group обсуждены перспективы участия испанской стороны в развитии туристической инфраструктуры в Казахстане, в частности, в Мангистауской области. Особый интерес был проявлен к созданию гостиничных объектов, обсудили возможности открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

    Серик Жумангарин отметил привлекательность Казахстана как транзитно-логистического хаба в Евразии, подчеркнув наличие в стране благоприятного инвестиционного климата и широкого спектра налоговых преференций для инвесторов. По итогам встречи Висенте Фенольяр выразил готовность посетить Казахстан с деловым визитом в этом году.

    В рамках переговоров с Xcalibur Multiphysics Group S.L. обсуждены вопросы реализации аэрогеофизических исследований на территории Казахстана. В условиях масштабной задачи по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности территории страны до 2,2 млн кв. км, данные исследования рассматриваются как ключевой инструмент ускоренного картографирования и анализа недр.

    Xcalibur — мировой лидер в области аэрогеофизики с более чем 100-летним опытом реализации национальных картографических программ. В марте этого года компания Xcalibur Smart Mapping подписала соглашение с холдингом «Байтерек» о создании в Казахстане регионального центра аэрогеофизики и геопространственного картирования.

    Испанская компания также подписала документ с Министерством водных ресурсов и ирригации. Xcalibur совместно с Минводы будут работать над проектом составления карт месторождений подземных вод на западе Казахстана. 

    Теги:
    Серик Жумангарин Казахстан Миннацэкономики Сотрудничество Испания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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