Испанские компании заинтересованы в проектах в Казахстане

В числе участников — финансовый директор Barceló Hotel Group, президент группы Avoris Висенте Фенольяр и главный исполнительный директор Xcalibur Multiphysics Group S.L. Андрес Бланко.

Во время переговоров с руководством Barceló Hotel Group обсуждены перспективы участия испанской стороны в развитии туристической инфраструктуры в Казахстане, в частности, в Мангистауской области. Особый интерес был проявлен к созданию гостиничных объектов, обсудили возможности открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

Серик Жумангарин отметил привлекательность Казахстана как транзитно-логистического хаба в Евразии, подчеркнув наличие в стране благоприятного инвестиционного климата и широкого спектра налоговых преференций для инвесторов. По итогам встречи Висенте Фенольяр выразил готовность посетить Казахстан с деловым визитом в этом году.

В рамках переговоров с Xcalibur Multiphysics Group S.L. обсуждены вопросы реализации аэрогеофизических исследований на территории Казахстана. В условиях масштабной задачи по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности территории страны до 2,2 млн кв. км, данные исследования рассматриваются как ключевой инструмент ускоренного картографирования и анализа недр.

Xcalibur — мировой лидер в области аэрогеофизики с более чем 100-летним опытом реализации национальных картографических программ. В марте этого года компания Xcalibur Smart Mapping подписала соглашение с холдингом «Байтерек» о создании в Казахстане регионального центра аэрогеофизики и геопространственного картирования.

Испанская компания также подписала документ с Министерством водных ресурсов и ирригации. Xcalibur совместно с Минводы будут работать над проектом составления карт месторождений подземных вод на западе Казахстана.