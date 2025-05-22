Испанская компания заинтересована в строительстве очистных сооружений в Казахстане

Встречу с делегацией провел вице-премьер Канат Бозумбаев. В ходе переговоров генеральный директор Aqualia по Центральной Азии Хосе Мигель Сантос Гонсалес отметил, что компания обладает значительным международным опытом, реализуя проекты в 18 странах Европы, Латинской Америки, Северной Африки и Западной Азии и готова внести вклад в развитие водной инфраструктуры Казахстана. В числе реализованных проектов - участие в приватизации и управлении водоканалом в Грузии.

Фото: Правительство РК

Стороны обсудили инвестиционный потенциал отрасли, поддержку отечественных производителей и другие перспективы сотрудничества в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Канат Бозумбаев предложил рассмотреть участие компании в строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений по стране.

Фото: Правительство РК

Было принято решение по рассмотрению возможности участия компании в реализации инфраструктурных проектов в быстрорастущих городах и агломерациях.

Aqualia подтвердила готовность делиться опытом и технологиями для реализации проектов в Казахстане на долгосрочной основе.