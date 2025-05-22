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    18:05, 21 Май 2025 | GMT +5

    Испанская компания заинтересована в строительстве очистных сооружений в Казахстане

    Aqualia, крупнейший игрок на мировом рынке в области технологий водоочистки и водоснабжения, выразила заинтересованность в реализации проектов по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений (КОС) в Казахстане. Об этом передает агентство Kazinform.

    Испанская компания заинтересована в строительстве очистных сооружений в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Встречу с делегацией провел вице-премьер Канат Бозумбаев. В ходе переговоров генеральный директор Aqualia по Центральной Азии Хосе Мигель Сантос Гонсалес отметил, что компания обладает значительным международным опытом, реализуя проекты в 18 странах Европы, Латинской Америки, Северной Африки и Западной Азии и готова внести вклад в развитие водной инфраструктуры Казахстана. В числе реализованных проектов - участие в приватизации и управлении водоканалом в Грузии.

    Испанская компания заинтересована в строительстве очистных сооружений в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Стороны обсудили инвестиционный потенциал отрасли, поддержку отечественных производителей и другие перспективы сотрудничества в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Канат Бозумбаев предложил рассмотреть участие компании в строительстве и реконструкции канализационных очистных сооружений по стране.

    Испанская компания заинтересована в строительстве очистных сооружений в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Было принято решение по рассмотрению возможности участия компании в реализации инфраструктурных проектов в быстрорастущих городах и агломерациях.

    Aqualia подтвердила готовность делиться опытом и технологиями для реализации проектов в Казахстане на долгосрочной основе.

    Теги:
    Правительство Испания Инвестпроекты Строительство Канат Бозумбаев
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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