Испания сохранит расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП в 2026 году

Во время своего выступления на встрече представителей оборонной промышленности Валькарсе объяснила СМИ, что оборонный бюджет в последние годы постепенно увеличивался и превысил 34 миллиарда евро.

По ее словам, Испания уже достигла цели в два процента ВВП на военные расходы к 2025 году, выполнив тем самым обязательства, взятые перед партнерами и союзниками по НАТО.

Госсекретарь также пояснила, что значительная часть этих инвестиций будет направлена на укрепление национальной промышленной и технологической базы в рамках промышленного и технологического плана по безопасности и обороне.

В своей речи Валькарсе настаивала на том, что испанская и европейская оборонная политика основывается на концепции «надежного сдерживания». По ее мнению, когда страны обладают достаточным потенциалом, чтобы гарантировать свою безопасность, риск конфронтации снижается.

