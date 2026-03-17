РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:32, 16 Март 2026 | GMT +5

    Испания сохранит расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП в 2026 году

    Госсекретарь по вопросам обороны Ампаро Валькарсе объявила, что Испания сохранит инвестиции в размере двух процентов ВВП на оборону в 2026 году, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Испания
    Фото: DW

    Во время своего выступления на встрече представителей оборонной промышленности Валькарсе объяснила СМИ, что оборонный бюджет в последние годы постепенно увеличивался и превысил 34 миллиарда евро.

    По ее словам, Испания уже достигла цели в два процента ВВП на военные расходы к 2025 году, выполнив тем самым обязательства, взятые перед партнерами и союзниками по НАТО.

    Госсекретарь также пояснила, что значительная часть этих инвестиций будет направлена на укрепление национальной промышленной и технологической базы в рамках промышленного и технологического плана по безопасности и обороне.

    В своей речи Валькарсе настаивала на том, что испанская и европейская оборонная политика основывается на концепции «надежного сдерживания». По ее мнению, когда страны обладают достаточным потенциалом, чтобы гарантировать свою безопасность, риск конфронтации снижается.

    Ранее сообщалось о том, что США готовят законопроект об оборонной политике на рекордные 900 млрд долларов.

    Теги:
    Оборона (законопроекты) Испания Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают