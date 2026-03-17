Испания сохранит расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП в 2026 году
Госсекретарь по вопросам обороны Ампаро Валькарсе объявила, что Испания сохранит инвестиции в размере двух процентов ВВП на оборону в 2026 году, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Во время своего выступления на встрече представителей оборонной промышленности Валькарсе объяснила СМИ, что оборонный бюджет в последние годы постепенно увеличивался и превысил 34 миллиарда евро.
По ее словам, Испания уже достигла цели в два процента ВВП на военные расходы к 2025 году, выполнив тем самым обязательства, взятые перед партнерами и союзниками по НАТО.
Госсекретарь также пояснила, что значительная часть этих инвестиций будет направлена на укрепление национальной промышленной и технологической базы в рамках промышленного и технологического плана по безопасности и обороне.
В своей речи Валькарсе настаивала на том, что испанская и европейская оборонная политика основывается на концепции «надежного сдерживания». По ее мнению, когда страны обладают достаточным потенциалом, чтобы гарантировать свою безопасность, риск конфронтации снижается.
