Испания объявила состав на ЧМ-2026: впервые в истории — без игроков «Реала»

Сборная Испании по футболу опубликовала заявку на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главной особенностью состава стало отсутствие игроков мадридского «Реала». Впервые в заявке национальной команды не представлен ни один футболист этого клуба. При этом наибольшее представительство получила «Барселона»

Состав сборной Испании

Вратари:

Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»)

Защитники:

Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Пубиль («Атлетико»), Эрик Гарсия («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»)

Полузащитники:

Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Дани Ольмо («Барселона»), Гави («Барселона»)

Нападающие:

Нико Уильямс («Атлетик»), Алекс Баэна («Атлетико»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ереми Пино («Кристал Пэлас»), Ламин Ямаль («Барселона»), Виктор Муньос («Осасуна»)

Испания начнет выступление на групповом этапе против сборных Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

Напомним, что впервые в истории чемпионат мира пройдет сразу в трех странах. Футбольный турнир примут 16 городов США, Канады и Мексики. Также впервые в соревновании примут участие 48 сборных. В рамках турнира состоится 104 матча. Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля.

Где смотреть матчи чемпионата мира по футболу-2026 - читайте здесь.