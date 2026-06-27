Испания обыграла Уругвай и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Испании одержала минимальную победу над Уругваем в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и вышла в плей-офф с первого места в группе H, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча, состоявшаяся в мексиканском городе Сапопан, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Алекс Баэна после передачи Маркоса Льоренте.

В компенсированное ко второму тайму время сборная Уругвая осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Агустин Каннобио.

В другом матче группы сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии сыграли вничью — 0:0.

По итогам группового этапа Испания с 7 очками заняла первое место в квартете H и вышла в 1/16 финала. Вторую путевку в плей-офф завоевала сборная Кабо-Верде, впервые в своей истории преодолевшая групповой этап чемпионата мира. Уругвай и Саудовская Аравия завершили выступление на турнире.

Ранее Франция одержала крупную победу над Норвегией и гарантировала себе участие в плей-офф.