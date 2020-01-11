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Исламбек Куат перешел в ФК «Оренбург»

11 Января 2020 14:05
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Исламбек Куат перешел в ФК «Оренбург»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат рассказал о своем переходе в ФК «Оренбург», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу сказать большое спасибо команде! Ребята приняли хорошо. С тренерским штабом тоже поговорил, сказали, что надо будет работать, тренироваться, показывать себя и идти только вперед.

Как оказался в «Оренбурге?» Хотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Был интерес со стороны «Оренбурга», позвонили и спросили, не хочу ли я попробовать? Конечно же, я сразу согласился, потому что Оренбург - рядом с Казахстаном в принципе. Так что очень рад, что оказался в этом клубе, буду стараться помогать команде, выкладываться на 100% на поле.

С Деспотовичем мы играли в «Кайрате». Мы с ним познакомились в 2015 году. Хороший парень, сейчас встретил его, он сказал, что всем необходимым поможет, без проблем поможет адаптироваться», - сказал Куат в интервью пресс-службе российского клуба.

Отметим, о переходе полузащитника Исламбека Куата в российский клуб стало известно еще 1 января. Он перешел туда свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.


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Ключевые слова: Спорт,
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