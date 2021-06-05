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    03:11, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Искусственный интеллект спасает слонов от вымирания

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - К спасению африканских слонов от вымирания подключают искусственный интеллект. Группа исследователей из Великобритании и Нидерландов разработала специальный алгоритм поиска животных и пастбищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Программа анализирует спутниковые снимки местности и определяет территории, которые наиболее приспособлены для жизни слонов. Кроме того, она помогает считать животных.

    Поскольку снимки больших территорий делаются в относительно короткие промежутки времени, такой подход снижает риски двойного подсчёта одних и тех же особей. Кроме того, эта технология позволяет не подвергать опасности людей и меньше беспокоить животных, рассказывают создатели алгоритма.

    По словам сотрудницы Университета Бата Ольги Исуповой, новый подход должен помочь отслеживать нелегальную охоту:

    «Учёт животных — важная составляющая подходов к проблемам охраны природы, в том числе борьбы с браконьерством. В настоящее время мы изучаем дополнительные возможности, — такие как обнаружение останков убитых животных, чтобы можно было фиксировать факты браконьерства, но этот проект находится ещё на ранней стадии».

    Напомним, в июле прошлого года в Ботсване при загадочных обстоятельствах умерли более 350 слонов. Свидетели рассказывали, что живые особи тоже вели себя странно: они ходили кругами, не в состоянии изменить направление, и выглядили слабыми. Позже специалисты назвали причину гибели сотен слонов - это были микроскопические водоросли.




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