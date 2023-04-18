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Искусственные водопои для сайгаков создадут в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Апреля 2023, 16:20
Искусственные водопои для сайгаков создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поделился планами касательно мер защиты пастбищ от сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения вопроса защиты пастбищ от сайгаков в настоящее время прорабатывается вопрос установки отпугивающих сооружений, что позволит защитить сельхозугодья от потравы», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, в целях защиты товарных посевов от потравы сайгаков планируется создать искусственные водопои для сайгаков в их естественной среде обитания.

«Таким образом, строительство дополнительной сети колодцев и других искусственных водоемов, должно позволить равномерно распределить поголовье сайгаков по территории полупустынной зоны, что будет препятствовать перемещению животных в зону земледелия», - уточнил Премьер.

Ранее сообщалось, что 90% естественных земель популяции сайгаков используются под сельское хозяйство.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Сельское хозяйство   Сайгак  
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