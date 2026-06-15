Искусственный желудочек сердца впервые имплантировали в Жетысу

В области Жетысу впервые успешно провели высокотехнологичную операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца (LVAD). Стоимость такого вмешательства составляет около 80 миллионов тенге, однако теперь жители региона могут получить его бесплатно по государственной квоте, передает корреспондент Kazinform.

Уникальная операция была выполнена на базе Областного кардиологического центра в Талдыкорганаюе совместной командой специалистов из Астаны и области Жетысу. В хирургическом вмешательстве, которое продолжалось четыре часа, участвовали 15 высококвалифицированных врачей.

Как отметил директор Кардиологического центра области Жетысу Нурсан Сурашев, это событие стало важным этапом в развитии региональной медицины.

— Проведенная совместно с астанинскими коллегами имплантация длилась четыре часа и прошла успешно. Это огромный опыт для нашей команды. В будущем местные врачи будут проводить такие сложнейшие операции полностью самостоятельно, не привлекая специалистов из столицы, — подчеркнул он.

По данным центра, сегодня в области Жетысу на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями состоят около 90 тысяч человек. Из них 14 пациентов находятся в терминальной стадии сердечной недостаточности и нуждаются в имплантации искусственного желудочка.

Искусственный левый желудочек берет на себя основную насосную функцию сердца и помогает обеспечивать нормальное кровообращение. По словам заведующей кардиохирургическим отделением №2 UMC «Центр сердца» в городе Астана Светланы Новиковой, появление таких технологий в регионе значительно повышает доступность специализированной помощи на местном уровне.

— В регионе проживают более десяти человек, которым ранее операции были выполнены в нашей столичной клинике. Теперь им гораздо удобнее проходить осмотры и реабилитацию здесь в Талдыкоргане. Это снижает риски транспортировки и возможных осложнений, — отметила она.

Помимо операций на открытом сердце, в кардиоцентре продолжают внедрять современные малоинвазивные методы лечения. Недавно здесь выполнили высокотехнологичную операцию по установке трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора (CRT-D) пациентке со сложной формой аритмии. Из десяти подобных вмешательств, запланированных на текущий год, уже проведено шесть.

Как сообщил заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии Хусан Исманов, в прошлом году в центре также освоили технологию MitraClip — малоинвазивную процедуру коррекции недостаточности митрального клапана, предназначенную для пожилых пациентов и людей с противопоказаниями к открытым операциям.

Врачи отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают стремительно молодеть. Среди основных причин специалисты называют хронический стресс, неправильное питание и чрезмерное употребление энергетических напитков.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

С начала года в областном кардиологическом центре проведено более 1200 малоинвазивных операций на сердце. Из них свыше 200 составили сложные аритмологические вмешательства с установкой высокотехнологичных устройств, а также более 1000 процедур коронарографии и стентирования. По словам медиков, развитие высокотехнологичной помощи позволяет жителям Жетысу получать сложнейшее лечение на месте, не выезжая за пределы региона.

Напомним, уникальную операцию на сердце провели 95-летней пациентке в городе Алматы.