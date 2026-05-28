KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Искусственный интеллект не заменит судей — Наталья Павлова

    О перспективах внедрения искусственного интеллекта в судебную систему ЕАЭС в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказала судья Суда Евразийского экономического союза от Российской Федерации Наталья Павлова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Искусственный интеллект не заменит судей — судья Суда ЕАЭС от РФ, Наталья Павлова
    Фото: Kazinform

    По словам Натальи Павловой, тема искусственного интеллекта сегодня актуальна как для национальных, так и для международных судов, поскольку правосудие не может существовать вне современной социальной реальности.

    — Искусственный интеллект сегодня влияет практически на все сферы общественных отношений. А задача суда — защищать права граждан, бизнеса и хозяйствующих субъектов в новой цифровой среде, — отметила она.

    Судья подчеркнула, что судам все чаще приходится первыми реагировать на новые правовые явления, связанные с технологиями. В качестве примера она привела спор о таможенной классификации умных часов, который рассматривался в рамках Евразийского экономического союза.

    Она также отметила, что пандемия COVID-19 стала серьезным стимулом для цифровизации судебной системы. Сегодня граждане и бизнес могут подавать документы в суд в электронном виде, участвовать в заседаниях дистанционно и оперативно получать судебные решения.

    — Международное правосудие также не должно отставать от национальных систем. Жители стран Евразийского экономического союза — от Иссык-Куля до Калининграда и Сахалина — должны иметь возможность взаимодействовать с судом электронным способом, — сказала судья.

    По ее словам, искусственный интеллект помогает не в замене судьи, а в упрощении рутинной работы: систематизации судебной практики, анализе больших объемов правовой информации и формировании единообразных подходов.

    — Любой разумный человек понимает: роботы не смогут заменить судью. Главное в правосудии — это разум и чувства, которыми искусственный интеллект не обладает, — подчеркнула Наталья Павлова.

    При этом она допустила, что технологии могут использоваться для рассмотрения самых простых категорий дел — например, минимальных штрафов или исков с очевидной доказательной базой. Однако в любом случае у человека должно сохраняться право на пересмотр решения судьей.

    Отдельно Павлова остановилась на вопросах цифровой юрисдикции и защиты прав потребителей на международных интернет-площадках. По ее словам, современная судебная практика исходит из того, что гражданин должен иметь возможность защищать свои права в собственной стране, даже если товар приобретен на иностранной платформе.

    — Потребитель должен иметь возможность защищать свои права в своей юрисдикции, потому что именно платформа направляет свою деятельность на этого потребителя, — отметила она.

    Кроме того, судья подчеркнула важность адаптации судебных процедур к современным технологиям. В частности, речь идет о внедрении видеоконференц-связи, электронного исполнения решений и совершенствовании процессуальных норм международных судов.

    Говоря о влиянии цифровой среды на самих судей, Наталья Павлова отметила, что представители судебной системы не должны быть изолированы от общества.

    — Судьи не могут находиться в вакууме. Они должны понимать социальные процессы и современные вызовы, в том числе связанные с развитием цифровых технологий, — заключила она.

    По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран-членов ЕАЭС подписали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта.

    Кроме того, перечень других важные документов, подписанных по итогам ВЭС, включил в себя следующие соглашения:

    • Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан;
    • Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях агропромышленного комплекса;
    • ⁠Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства.

    Также на рассмотрение участников заседания представили ежегодную информацию об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг и работе субъектов естественных монополий.

    Ранее сообщалось, что ИИ вдвое повысил эффективность судей в Китае. 

    Евразийский экономический союз Казахстан Суды Искусственный интеллект JIBEK JOLY Россия
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
    Автор