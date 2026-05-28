Искусственный интеллект не заменит судей — Наталья Павлова

О перспективах внедрения искусственного интеллекта в судебную систему ЕАЭС в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказала судья Суда Евразийского экономического союза от Российской Федерации Наталья Павлова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Натальи Павловой, тема искусственного интеллекта сегодня актуальна как для национальных, так и для международных судов, поскольку правосудие не может существовать вне современной социальной реальности.

— Искусственный интеллект сегодня влияет практически на все сферы общественных отношений. А задача суда — защищать права граждан, бизнеса и хозяйствующих субъектов в новой цифровой среде, — отметила она.

Судья подчеркнула, что судам все чаще приходится первыми реагировать на новые правовые явления, связанные с технологиями. В качестве примера она привела спор о таможенной классификации умных часов, который рассматривался в рамках Евразийского экономического союза.

Она также отметила, что пандемия COVID-19 стала серьезным стимулом для цифровизации судебной системы. Сегодня граждане и бизнес могут подавать документы в суд в электронном виде, участвовать в заседаниях дистанционно и оперативно получать судебные решения.

— Международное правосудие также не должно отставать от национальных систем. Жители стран Евразийского экономического союза — от Иссык-Куля до Калининграда и Сахалина — должны иметь возможность взаимодействовать с судом электронным способом, — сказала судья.

По ее словам, искусственный интеллект помогает не в замене судьи, а в упрощении рутинной работы: систематизации судебной практики, анализе больших объемов правовой информации и формировании единообразных подходов.

— Любой разумный человек понимает: роботы не смогут заменить судью. Главное в правосудии — это разум и чувства, которыми искусственный интеллект не обладает, — подчеркнула Наталья Павлова.

При этом она допустила, что технологии могут использоваться для рассмотрения самых простых категорий дел — например, минимальных штрафов или исков с очевидной доказательной базой. Однако в любом случае у человека должно сохраняться право на пересмотр решения судьей.

Отдельно Павлова остановилась на вопросах цифровой юрисдикции и защиты прав потребителей на международных интернет-площадках. По ее словам, современная судебная практика исходит из того, что гражданин должен иметь возможность защищать свои права в собственной стране, даже если товар приобретен на иностранной платформе.

— Потребитель должен иметь возможность защищать свои права в своей юрисдикции, потому что именно платформа направляет свою деятельность на этого потребителя, — отметила она.

Кроме того, судья подчеркнула важность адаптации судебных процедур к современным технологиям. В частности, речь идет о внедрении видеоконференц-связи, электронного исполнения решений и совершенствовании процессуальных норм международных судов.

Говоря о влиянии цифровой среды на самих судей, Наталья Павлова отметила, что представители судебной системы не должны быть изолированы от общества.

— Судьи не могут находиться в вакууме. Они должны понимать социальные процессы и современные вызовы, в том числе связанные с развитием цифровых технологий, — заключила она.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран-членов ЕАЭС подписали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта.

Кроме того, перечень других важные документов, подписанных по итогам ВЭС, включил в себя следующие соглашения:

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан;

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях агропромышленного комплекса;

⁠Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства.

Также на рассмотрение участников заседания представили ежегодную информацию об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг и работе субъектов естественных монополий.

Ранее сообщалось, что ИИ вдвое повысил эффективность судей в Китае.