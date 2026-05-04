ИИ вдвое повысил эффективность судей в Китае

Судейский корпус Шэньчжэня признан самым продуктивным в провинции Гуандун в результате внедрения технологий искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на South China Morning Post .

В промежуточном народном суде Шэньчжэня сообщили, что городские судьи в 2025 году рассмотрели на 50% больше дел, чем годом ранее. Столь резкий скачок производительности стал возможен благодаря интеграции первой в стране пилотной системы на базе специализированных больших языковых моделей.

В судебном органе добавили, что в среднем на каждого судью пришлось 744 дела, что на 249 дел больше, чем в 2024 году, и почти в два раза превышает средненациональный показатель по Китаю, составляющий 354 дела.

Интеллектуальная система охватывает 85 судебных процедур в рамках гражданского, административного и уголовного судопроизводства, включая подачу исков, проверку материалов, судебные слушания и подготовку документов.

Вице-председатель городского суда Куан Сяохуа отметил, что пилотная программа уже доказала ценность технологии для судебной системы. По его словам, пока все еще обсуждают, можно ли использовать ИИ в столь ответственной сфере, как судебное разбирательство, Шэньчжэнь уже дал практический ответ.

В марте председатель Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнь высоко оценил результаты «шэньчжэньской модели», сообщив, что пилотный проект уже внедрен в 23 судах различных уровней в 11 провинциях страны.

