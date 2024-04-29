Искусственный интеллект будет разрабатывать законы в Казахстане: миф или реальность?

Может ли искусственный интеллект самостоятельно разрабатывать законы и проводить экспертизу законопроектов? Прогнозировать правовые и социально-экономические последствия их принятия? Руководитель Центра публичного законодательства Института парламентаризма при Управлении делами Президента РК, доктор PhD права Шолпан Саймова в своей статье, подготовленной специально для агентства Kazinform, рассуждает на эту тему.

Инвестиции Казахстана в ИИ превысят один триллион долларов

Как известно, в своем Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость цифровизации и поставил цель – стать передовой в IT-сфере страной, внедрив технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Прогнозируется, что в ближайшие годы глобальные инвестиции в ИИ превысят один триллион долларов. Привлечение этих инвестиций позволит Казахстану совершить качественный рывок в экономику знаний.

Инициатива Президент нашла свое продолжение в ряде конкретных правительственных программ. Так, Концепция развития ИИ на 2024-2029 годы, утвержденная Правительством, детально описывает нынешнее состояние и направления его внедрения. Реализация данной Концепции, по замыслу разработчиков, приведет к запуску суперкомпьютера к 2025 году и увеличению доли государственных услуг с применением ИИ до 20% к 2029 году. Эти цели напрямую связаны с усилиями по цифровизации других сфер государственной деятельности.

Кроме того, Инженерный центр Управления материально-технического обеспечения УДП РК ведет работу по цифровизации парламентской деятельности. Речь идет об интеграции информационной системы E-Otinish с сайтом Мажилиса Парламента РК, внедрении модуля E-Zannama, реинжиниринге бизнес-процессов, а также о создании единой платформы E-Parlament с последующей интеграцией с информационной системой государственных органов. Эти шаги дополняют общенациональную стратегию по внедрению искусственного интеллекта.

На прошедшем недавно заседании Национального совета по науке и технологиям Президент еще раз отметил, что научно-технический прогресс стремительно меняет глобальную экономику и образ жизни, и подчеркнул важность использования всех возможностей для укрепления технологического и научно-инновационного суверенитета Казахстана. По оценкам экспертов, к 2030 году ИИ обеспечит до 7% мирового ВВП, а к 2027 году капитализация глобального рынка ИИ значительно превысит $400 млрд. Эти перспективы подчеркивают значимость усилий стран в развитии искусственного интеллекта.

Тренды и потенциал

Использование ИИ в законодательной деятельности - глобальный тренд. Так, к примеру, в Бразилии был принят закон, полностью разработанный искусственным интеллектом, что спровоцировало обширные дискуссии о его роли в законотворчестве. Эти примеры показывают, что ИИ уже способен выполнять сложные задачи в законотворчестве, анализируя большие объемы данных и существующее законодательство в короткие сроки, что еще раз подчеркивает актуальность и значимость интеграции таких технологий в правовую системы на глобальном уровне.

Следует отметить, что использование передовых цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в законотворческом процессе должно идти рука об руку с классическими задачами законодательного органа.

Парламент РК выполняет три ключевые функции: представительскую, контрольную и законотворческую. При этом усилия Инженерного центра УМТО направлены преимущественно на цифровизацию представительской функции – а именно на выстраивание взаимодействия Парламента с населением посредством выездных встреч, цифровизацию приема граждан и совершенствование бизнес-процессов посредством обеспечения доступности к интернет-ресурсам Парламента, а также использование онлайн-платформ для видеоконференцсвязи. Тогда как цифровизация законотворческой функции остается незатронутой.

Между тем, внедрение ИИ в законотворческий процесс обладает значительным потенциалом, который может радикально трансформировать традиционные методы работы. Его полноценная интеграция не только улучшит качество и эффективность законодательной деятельности, но и значительно снизит бюрократическую нагрузку на депутатов, освободив их от повседневной рутины. Это позволит законодателям сосредоточиться на стратегических аспектах развития законодательства и более эффективно реагировать на быстро меняющиеся вызовы в обществе.

Фото: Gerd Altmann /Pixabay

Кроме того, использование ИИ может значительно укрепить позицию Парламента, делая его более влиятельным в рамках формулы «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Глубокий анализ данных, обеспечиваемый с помощью этих технологий, будет способствовать разработке законопроектов, основанных на обоснованных и достоверных данных. Это, безусловно, значительно повысит качество и эффективность законодательного процесса.

В книге «Умные парламенты. Демократия, управляемая данными», которая стала практическим руководством для законодательных органов ведущих западных стран, указано, что на сегодняшний момент разработан 31 инструмент для внедрения технологии ИИ в законотворческий процесс. Институт парламентаризма активно занимается изучением трех из них.

Первое, это использование искусственного интеллекта для правовой экспертизы. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют большие объемы данных, выявляют противоречия в законопроектах, сравнивают их с действующим законодательством и международными стандартами. Это повышает качество подготовки законопроектов и помогает избегать юридических ошибок, существенно экономя бюджетные средства, направляемые на экспертизу законов. Так, в 2020 году Агентство по противодействию коррупции РК выделило 2,4 млрд тенге на научную антикоррупционную экспертизу проектов НПА; НАО «КазНУ имени Аль-Фараби»— 1,5 млрд тенге.

Второе, это разработка прогнозов на основе анализа данных для правовой сферы. Использование больших данных и аналитических инструментов позволяет предоставлять ценные прогнозы о потенциальных последствиях принятия того или иного закона, его влиянии на экономику, социальную сферу и жизнь граждан. Это помогает депутатам принимать более обоснованные решения.

Третье, это автоматизация процесса создания законодательных текстов. Современные технологии помогают минимизировать ручной труд и снижают «человеческий фактор» при создании текстов законопроектов. Автоматизированные системы структурируют законопроекты, обеспечивают их соответствие стандартам юридической техники и включают все необходимые юридические элементы, что ускоряет процесс подготовки и повышает качество законопроектов.

Ярким примером неэффективности данного подхода к законотворческому процессу служит работа над проектом Водного кодекса РК, первичный анализ которого выявил около 70 концептуальных замечаний, отсутствие доработки подзаконных актов и противоречия конституционным нормам. При этом разработка Водного кодекса заняла два года. Проект Водного кодекса опирается на устаревшие подходы и игнорирует требования Конституции, не обеспечивая четкого разграничения функций уполномоченных органов и не включая современные механизмы привлечения инвестиций для реформирования водного хозяйства. Непродуманная структура Кодекса и дублирование норм между Водным и Экологическим кодексами усиливают правовую неопределенность, мешая эффективному управлению водными ресурсами.

Какие нужны инструменты для внедрения искусственного интеллекта в разработку законов

В настоящее время у Института парламентаризма сформировано четкое видение о направлениях и конкретных инструментах внедрения ИИ в законотворческий процесс. На концептуальном уровне внедрение ИИ законотворческий процесс должно предусматривать следующие элементы: разработку соответствующей Стратегии; расстановку приоритетов; обучение (персонала); сам процесс внедрения; управление.

Детальное обсуждение указанных вопросов запланировано в рамках выездного совещания текущего года.

Для полноценного внедрения ИИ в законотворческий процесс необходимо создание единого оператора. Этот оператор будет разрабатывать, эффективно внедрять инструменты ИИ и осуществлять обучение по каждой отрасли права. В настоящее время Институт располагает необходимыми ресурсами и готов выступить в качестве такого оператора.

Риски и перспективы

Однако с широким внедрением цифровых технологий связаны определенные риски. Примером могут служить распространение фейковых новостей, которые подрывают стабильность общественных отношений и используются радикальными элементами общества.

Существуют и технические риски, связанные с ограниченным доступом ИИ к государственным информационным системам, таким как «Қадагалау» и «Төрелік», а также с неразвитостью языкового поля, что ограничивает возможности ИИ для эффективной обработки информации.

Кроме того, особого внимания заслуживают вопросы кибербезопасности. Технический доступ к государственным системам угрожает безопасности как страны, так и граждан. Нам необходимо принять концептуальное решение относительно хранения метаданных. Размещение данных на физических серверах требует значительного финансирования, в то время как облачное хранение может оказаться недостаточно надежным.

В свете текущей ситуации, важно сосредоточиться на достижении «быстрых побед» путем принятия концептуальных решений, ориентированных на быстрое внедрение и получение ощутимых результатов в краткосрочной перспективе. Сегодня ИИ предоставляет возможности для трансформации законодательного процесса, значительно повышая точность и сокращая время разработки законопроектов. Такая интеграция позволит правовой системе оперативно адаптироваться к изменениям, обеспечивая высокое качество и обоснованность законодательных инициатив.

В результате это не только укрепит технологическую независимость страны, но и усилит позиции влиятельного Парламента.

Как развиваются нейросети в Казахстане, читайте здесь.