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Искоренить коррупцию в сфере недвижимости намерены строительные компании Актобе

4 Ноября 2019 21:12
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Искоренить коррупцию в сфере недвижимости намерены строительные компании Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Строительные компании Актобе объединились в областной филиал Союза строителей Казахстана. По мнению участников, консолидация поможет им искоренить коррупционные моменты в строительном секторе. О проблемах строителей говорили на первом рабочем совещании филиала союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только коллективные усилия могут помочь в решении текущих проблем. В связи с чем реализация Дорожной карты, включающая указание конкретных мероприятий, сроков реализации, форм завершения и ответственных, должна проходить совместно с исполнительной властью», - считает директор актюбинского филиала союза Самат Урмагамбетов.

По его словам, один из насущных вопросов – это отсутствие единого разработанного плана детальной планировки нового микрорайона в Актобе – «Батыс».

«Каждый строит как хочет, инженерные сети каждый сам себе прокладывает. Хотя мы могли бы объединиться и провести единые сети одного диаметра, а не каждый застройщик отдельно для своего дома. И таких вопросов много. Например, единую концепцию архитектурного стиля объектов выработать предлагаем. Мы, компании, которые по 20 лет находятся на этом рынке, хотим сохранить имидж строительной отрасли, а компании-однодневки быстро зарабатывают и уходят с рынка. Закон о долевом участии сплошь и рядом нарушается», - отметил Самат Урмагамбетов.

По сведениям, предоставленным Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, в Актюбинской области насчитывается порядка 1 871 компании, имеющей лицензию на строительно-монтажные работы. Из них более половины неактивны.

«Национальной палатой предпринимателей РК проводится системная работа по определению и выявлению проблем в строительной отрасли, рассмотрению путей их решения и разработке соответствующей Дорожной карты по решению проблемных вопросов. На сегодняшний день многие компании, работающие в строительной отрасли, испытывают определенные трудности в части заключения договоров, отсутствия квалифицированных кадров, специализированной техники и дефицита строительных материалов», - отметила директор региональной Палаты предпринимателей Анар Даржанова.

По итогам совещания составлены ближайшие мероприятия и планы работы филиала. Все предложенные идеи по улучшению ситуации в строительной сфере региона будут обобщены и войдут в основу «Дорожной карты по решению проблем регионов в строительной отрасли».

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Ключевые слова: Актюбинская область, Строительство,
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Самал Ендибаева

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