Исключительное право на экспорт угля могут ввести в Казахстане
«В целях исключения оттока социального угля министерством приняты меры по ограничению вывоза угля автомобильным транспортом. Также прорабатывается вопрос по установлению исключительного права на экспорт угля с предоставлением права вывоза угледобывающим предприятиям, имеющим контракты на добычу угля, а также аффилированным с ним торговым компаниям», - сказал Ильяс Оспанов на заседании Правительства.
Приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом на 6 месяцев был введен в мае текущего года.
«Местным исполнительным органам необходимо совместно с контролирующими органами проработать ряд мероприятий, позволяющий усилить подготовку к отопительному сезону», - добавил И. Оспанов.
Также Казахстан намерен ограничить вывоз угля из страны железнодорожным транспортом.