Исключительное право на экспорт угля могут ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов озвучил принимаемые меры по ограничению вывоза угля из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исключения оттока социального угля министерством приняты меры по ограничению вывоза угля автомобильным транспортом. Также прорабатывается вопрос по установлению исключительного права на экспорт угля с предоставлением права вывоза угледобывающим предприятиям, имеющим контракты на добычу угля, а также аффилированным с ним торговым компаниям», - сказал Ильяс Оспанов на заседании Правительства.

Приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом на 6 месяцев был введен в мае текущего года.

«Местным исполнительным органам необходимо совместно с контролирующими органами проработать ряд мероприятий, позволяющий усилить подготовку к отопительному сезону», - добавил И. Оспанов.

Также Казахстан намерен ограничить вывоз угля из страны железнодорожным транспортом.