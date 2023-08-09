В Казахстане ограничат вывоз угля из страны железнодорожным транспортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК готовит заслон неправомерному экспорту коммунально-бытового угля, предназначенного для внутреннего рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В прошедшем отопительном сезоне в отдельных приграничных регионах страны наблюдались случаи острой нехватки коммунально-бытового угля, предназначенного для населения, объектов образования и здравоохранения, а также прочих административных зданий.

Эту ситуацию создали недобросовестные предприниматели, которые приобретали коммунально-бытовой уголь для внутреннего рынка по доступным ценам и перепродавали его на экспорт со значительной наценкой.

Для стабилизации рынка в мае т.г. был принят Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития о введении запрета на вывоз угля автотранспортом.

Чтобы подобное не случилось в предстоящий отопительный сезон и не допустить угрозу энергетической безопасности в дальнейшей перспективе, МИИР РК разрабатывается проект постановления Правительства «О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов угля».

Документ направлен на ограничение вывоза угля за пределы страны железнодорожным транспортом непрофильными субъектами бизнеса, которые не имеют контрактов на добычу каменного или бурого угля, и/или не занимаются его обогащением.

Принимаемые меры согласованы с НПП «Атамекен», ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» и с угледобывающими предприятиями Казахстана.