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Исключить разработку проекта концепции законопроектов предлагает Минюст РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Сентября 2022, 13:04
Исключить разработку проекта концепции законопроектов предлагает Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных изменениях в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью реализации Указа Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата» предлагается исключить этап законотворческого процесса – разработку проекта концепции законопроекта, и, соответственно, всех этапов, связанных с концепцией законопроекта», - сказала Алма Муканова во время презентации законопроекта в Мажилисе.

По ее словам, предлагается предусмотреть механизмы, в том числе с установлением права государственных органов на принятие нормативных правовых актов в целях реализации возложенных задач без излишней (чрезмерной) конкретизации на законодательном уровне компетенций, функций и полномочий.

Также вице-министр сообщила об усилении правозащитных институтов путем трансформации действующего Конституционного Совета в Конституционный Суд, придания закону о прокуратуре статуса Конституционного закона и реализации поручения Главы государства по закреплению функции расследования преступлений, связанных с пытками, за органами прокуратуры и др.


Мажилис   Минюст   Послание Президента РК-2022   дебюрократизация  
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