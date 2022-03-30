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    11:47, 30 Март 2022 | GMT +6

    Исключить испытательный срок для молодых сотрудников предлагает Минтруда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает внести законодательные поправки в Трудовой кодекс для поддержки молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут инициированы законодательные поправки в Трудовой кодекс, который внедрит понятие «молодой сотрудник». Также мы хотим исключить испытательный срок, когда молодого специалиста через три месяца могут уволить. Эту нормы мы хотим рассмотреть, предложить, и, если она примется, думаю, положительно скажется на трудоустройстве молодежи», - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов во время пресс-конференции в СЦК.

    Вице-министр отметил, если молодой сотрудник будет не в полной мере соответствовать требованиям, то работодатель должен будет дополнительно повысить его квалификацию.

    Также, по его словам, министерство предлагает внедрить в Трудовой кодекс подъемные пособия на найм жилья для молодежи из других регионов.

    «Эти новшества в текущем году будут инициированы, и, думаю, поддержку получат», - заключил он.

    Добавим, данные меры предлагаются в рамках программы по повышению доходов населения до 2025 года.

    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Главная Молодежь Трудоустройство
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