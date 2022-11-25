Исключение неполных семей из «Бақытты отбасы» - изучить вопрос призвал депутат

25 Ноября 2022, 11:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже одного прожиточного минимума. Об этом заявил депутат Сената Серик Шайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально недавно возник общественный резонанс касательно исключения «неполных семей» из программы «Бақытты отбасы», предусматривающей возможность получения жилья по льготной ставке кредитования в 2% годовых. Такое решение было принято по ряду причин. Одной из главных из них, по мнению Министерства труда и социальной защиты населения, является двукратное увеличение фиктивных разводов за 2019-2020 годы с целью получения поддержки государства. Возможно, доля правды в этом есть», - считает депутат в ходе правительственного часа в Сенате.

Однако, по словам сенатора, нужно понимать, что сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже одного прожиточного минимума. Сенатор считает, что получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей.

«Поэтому считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения», - обратился он.

Также депутат обратил внимание еще на один вопрос. Сегодня, по его словам, в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны.

«При этом еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье. Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер, получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой», - заявил Серик Шайдаров.