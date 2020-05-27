Искать новые таланты в системе госслужбы призвал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Образованных и талантливых молодых людей нужно вовлекать в систему государственной службы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, образованные, профессионально подготовленные, патриотически настроенные, психически адекватные молодые люди, также как и люди среднего возраста должны ротироваться в системе государственной власти, то есть их нужно рекрутировать в систему государственной власти. Будь это Парламент, Правительство, акиматы и так далее. Я призываю искать новые таланты, я призываю искать людей, профессионально подготовленных, патриотично настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их таланты в системе государственной власти, в системе государственной службы», - заявил Президент Казахстана в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.
«Сейчас мы говорим о том, что будем реформировать государственную службу, создавать государственный аппарат нового уровня, качественно нового уровня и конечно же, нам понадобятся новые люди для этого. Поэтому, соответствующие ведомства, Агенство по делам государственной службы, также как и Администрация Президента, безусловно, должны заниматься этой проблемой», - добавил Глава государства.
Напомним, в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев высказался о совершенствовании системы управления и финансирования в образовательной сфере. Так, Глава государства поручил Правительству разработать новую и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей.
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