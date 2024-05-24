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    15:21, 24 Май 2024 | GMT +6

    Исчезли 140 млн тенге дольщиков: подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Украины

    подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Украины
    Фото: кадр из видео Генпрокуратуры РК

    Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Украины экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Фигурант с 2017 по 2019 годы, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

    После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины. 

    По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на Родину.

     - Несмотря на прошлогодний выход Украины из Минской Конвенции, ранее регулировавшей казахстанско-украинское взаимодействие по вопросам экстрадиции преступников, выдача указанного лица стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана в 2018 году договору между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции, - отметили в Генпрокуратуре РК.

    Кроме того, из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом, разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям. 

    В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Украина Жилье Видео Строительство Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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