Иртыш войдет в привычное русло во второй половине мая

В Павлодарской области завершаются природоохранные попуски. Почти весь объем воды с Шульбинского водохранилища уже сброшен, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из запланированных 6,2 кубокилометра воды фактически сброшено 6,1 кубокилометра.

— В низовьях Иртыша пик попусков еще не пройден, в среднем поднятие уровня прогнозируется еще в пределах 40-50 сантиметров, — сообщили в пресс-службе акимата области.

В Майском районе и районе Аккулы вхождение реки в русло прогнозируется 6-8 мая, в Павлодаре — 17-18 мая, в северной части региона — 22-23 мая.

Напомним, в этом году павлодарцы ждали самый масштабный за 11 лет разлив Иртыша. Предполагалось, что пойма будет затоплена на 90%. Позже Иртышской бассейновой инспекцией в связи с образованием подпора в районе строительства моста в городе Семей было принято решение о снижении сброса воды с Шульбинского водохранилища. После этого павлодарцам сообщили, что пойма будет затоплена на 70-75%.