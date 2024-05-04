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    17:02, 04 Май 2024 | GMT +6

    Иртыш войдет в привычное русло во второй половине мая

    Иртыш
    Фото: Наталья Зинченко

    В Павлодарской области завершаются природоохранные попуски. Почти весь объем воды с Шульбинского водохранилища уже сброшен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из запланированных 6,2 кубокилометра воды фактически сброшено 6,1 кубокилометра.

    — В низовьях Иртыша пик попусков еще не пройден, в среднем поднятие уровня прогнозируется еще в пределах 40-50 сантиметров, — сообщили в пресс-службе акимата области.

    В Майском районе и районе Аккулы вхождение реки в русло прогнозируется 6-8 мая, в Павлодаре — 17-18 мая, в северной части региона — 22-23 мая.

    Напомним, в этом году павлодарцы ждали самый масштабный за 11 лет разлив Иртыша. Предполагалось, что пойма будет затоплена на 90%. Позже Иртышской бассейновой инспекцией в связи с образованием подпора в районе строительства моста в городе Семей было принято решение о снижении сброса воды с Шульбинского водохранилища. После этого павлодарцам сообщили, что пойма будет затоплена на 70-75%.

    Теги:
    Акимат Водохранилище Реки Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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