Ирина Юнусметова завоевала лицензию на Олимпиаду-2024 по пулевой стрельбе

Казахстанская спортсменка по пулевой стрельбе завоевала лицензию на Олимпийские игры Париж-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

- По итогам рейтинга международной федерации спортивной стрельбы ISSF казахстанка Ирина Юнусметова завоевала лицензию на Олимпийские игры Париж-2024 по пулевой стрельбе. Юнусметова специализируется в стрельбе из пневматического пистолета, - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, теперь у сборной страны по пулевой стрельбе 6 квот. Всего у Казахстана 67 лицензий.