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    13:26, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Ирина Юнусметова завоевала лицензию на Олимпиаду-2024 по пулевой стрельбе

    Ирина Юнусметова завоевала лицензию на Олимпиаду-2024 по пулевой стрельбе
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Казахстанская спортсменка по пулевой стрельбе завоевала лицензию на Олимпийские игры Париж-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    - По итогам рейтинга международной федерации спортивной стрельбы ISSF казахстанка Ирина Юнусметова завоевала лицензию на Олимпийские игры Париж-2024 по пулевой стрельбе. Юнусметова специализируется в стрельбе из пневматического пистолета, - говорится в сообщении ведомства.

    Таким образом, теперь у сборной страны по пулевой стрельбе 6 квот. Всего у Казахстана 67 лицензий.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Олимпиада
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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