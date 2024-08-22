Иранский парламент утвердил состав нового правительства

Парламент Ирана в среду утвердил всех министров из списка, предложенного президентом Масудом Пезешкианом. Это первый случай за более двух десятилетий, когда главе государства удалось провести через парламент всех предложенных кандидатов, сообщает агентство Kazinform.

11 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан представил парламенту список из 19 новых министров. В среду Меджлис одобрил всех кандидатов сразу, сообщает IRNA.

Решению предшествовали несколько дней дебатов. Новый состав правительства межфракционный, что отражает стремление президента к консенсусу.

В отличие от кабинета покойного президента Эбрахима Раиси, который придерживался жесткой линии, новый состав включает реформаторов, таких как министр здравоохранения Мохаммадреза Зафарканди, который сохранил должность, несмотря на наименьшее количество голосов — 163.

— Путь к нашему спасению — единство и солидарность, — заявил Пезешкиан в своей речи перед 285 парламентариями, сообщает AlJazeera.

Аббас Аракчи был утвержден на пост министра иностранных дел 247 голосами. Он заявил, что продолжит ту же политику, что и во время службы в Корпусе стражей исламской революции, поддержав законопроект 2020 года о ядерной позиции Ирана. Аракчи подчеркнул, что Тегеран продолжит политику добрососедства и переговоры по снятию санкций.

Список утвержденных министров и количество голосов за них: