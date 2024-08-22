Иранский парламент утвердил состав нового правительства
Парламент Ирана в среду утвердил всех министров из списка, предложенного президентом Масудом Пезешкианом. Это первый случай за более двух десятилетий, когда главе государства удалось провести через парламент всех предложенных кандидатов, сообщает агентство Kazinform.
11 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан представил парламенту список из 19 новых министров. В среду Меджлис одобрил всех кандидатов сразу, сообщает IRNA.
Решению предшествовали несколько дней дебатов. Новый состав правительства межфракционный, что отражает стремление президента к консенсусу.
В отличие от кабинета покойного президента Эбрахима Раиси, который придерживался жесткой линии, новый состав включает реформаторов, таких как министр здравоохранения Мохаммадреза Зафарканди, который сохранил должность, несмотря на наименьшее количество голосов — 163.
— Путь к нашему спасению — единство и солидарность, — заявил Пезешкиан в своей речи перед 285 парламентариями, сообщает AlJazeera.
Аббас Аракчи был утвержден на пост министра иностранных дел 247 голосами. Он заявил, что продолжит ту же политику, что и во время службы в Корпусе стражей исламской революции, поддержав законопроект 2020 года о ядерной позиции Ирана. Аракчи подчеркнул, что Тегеран продолжит политику добрососедства и переговоры по снятию санкций.
Список утвержденных министров и количество голосов за них:
- Алиреза Каземи — министр образования: 268 голосов
- Саттар Хашеми — министр связи и ИТ: 264 голоса
- Исмаил Хатиб — министр разведки: 261 голос
- Абдол Насер Хаммати — министр экономики и финансов: 192 голоса
- Аббас Аракчи — министр иностранных дел: 247 голосов
- Мохаммадреза Зафарканди — министр здравоохранения: 163 голоса
- Ахмед Мидари — министр труда и соцобеспечения: 191 голос
- Голамреза Нури Казальдже — министр сельскохозяйственного джихада: 253 голоса
- Амин Хосейн Рахими — министр юстиции: 268 голосов
- Амир Азиз Насирзаде — министр обороны: 281 голос
- Фарзане Садег Малвахард — министр дорог и городского развития: 231 голос
- Мохаммад Атабак — министр промышленности: 231 голос
- Хоссейн Симаи Сараф — министр науки, исследований и технологий: 221 голос
- Аббас Салехи — министр культуры и исламской ориентации: 272 голоса
- Искандар Момени — министр внутренних дел: 259 голосов
- Реза Салехи Амири — министр культурного наследия, туризма и ремесел: 168 голосов
- Мохсен Пакнежад — министр нефти: 222 голоса
- Аббас Алиабади — министр энергетики: 255 голосов
- Ахмад Доньямали — министр спорта и молодежи: 253 голоса