Иранский дипломат рассказал о роли ШОС в мировом энергетическом сотрудничестве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери обозначил ключевую роль энергетического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В эксклюзивном интервью телеканалу Silk Way Багери подчеркнул значимость стран-членов ШОС, среди которых находятся крупные мировые производители и потребители нефти и газа, передает агентство Kazinform.

Багери отметил, что решения, принятые в рамках ШОС по вопросам энергетики, а также международная позиция организации по этим вопросам, имеют огромное глобальное значение.

— Когда вы посмотрите на структуру Шанхайской организации сотрудничества, вы увидите, что страны-члены состоят из крупнейших в мире производителей и потребителей, и здесь представлены крупнейшие нефтегазовые державы. С одной стороны, у нас есть Индия и Китай как крупнейшие потребители энергии в мире, а с другой стороны, у нас есть Иран, Россия, а также Казахстан как крупнейшие производители нефти и газа в мире. Мы считаем, что решения, принимаемые в ШОС в отношении нефти и газа, а также подход, который будет принят в отношении этих вопросов на международной арене, имеют очень большое значение, — сказал он ведущему телеканала Silk Way.

Али Багери также отметил ключевой стратегический документ, подписанный главами государств ШОС, который закладывает основу для будущего сотрудничества в этом секторе. По его словам, этот документ призван «определить дорожную карту для предстоящего сотрудничества».

На прошлой неделе Иран запустил 17 крупных проектов в области нефти, нефтепереработки и нефтехимии с общим объемом инвестиций более 180 трлн риалов в семи провинциях.

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