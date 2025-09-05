Иранские контрабандисты с крупной партией наркотиков задержаны в Каспийском море

Согласно совместному заявлению пресс-служб Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры Азербайджана, инцидент произошел в ночь на 4 сентября в акватории близ Нефтчалинского района. В 00:25 в ходе патрулирования был замечен скоростной катер, двигавшийся в сторону побережья на высокой скорости. Пограничные катера немедленно начали операцию по преследованию и перекрытию прибрежной линии.

Несмотря на поданные сигналы и предупредительные выстрелы, нарушители попытались скрыться и покинуть территориальные воды. С целью их остановки огонь был открыт по моторной части судна, в результате чего на борту возник пожар.

Оказавшись в воде, оба нарушителя пытались спастись вплавь, бросив в море свертки с контрабандой. Однако в ходе спасательной операции пограничники извлекли их из воды и оказали первую медицинскую помощь одному из задержанных. Пожар на судне был потушен, а в выброшенной упаковке обнаружено 11 килограммов 850 граммов наркотических веществ.

Личности задержанных установлены, ими оказались граждане Исламской Республики Иран.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная организованной группой), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств), а также 318.2 (незаконное пересечение государственной границы с применением насилия или угрозы его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

В августе сотрудники МВД и ГПС Азербайджана пресекли попытку ввоза в страну 134 килограмма марихуаны, героина, опиатов и 1 тыс. таблеток метадона, состав которых был обогащен психотропными веществами.