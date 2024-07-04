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    09:17, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Иранские компании намерены построить крупные гидросооружения в Казахстане

    Иранские компании намерены построить в Казахстане крупные гидротехнические сооружения
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС «Бахтиари» — одной из крупнейших в мире плотин. Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.

    Иранские компании намерены построить в Казахстане крупные гидротехнические сооружения
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Нуржан Нуржигитов, в свою очередь, отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана — Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.

    — Паводки показали, что страна нуждается в новых водохранилищах, чтобы эффективно пропускать паводковую воду и накапливать ее для дальнейшего использования. Иранские компании реализуют очень успешные проекты на родине. Видя эффективность проводимой работы, мы заинтересованы в тесном и долгосрочном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Теги:
    Гидрология Технологии Минводы и ирригации РК Казахстан Сотрудничество Вода Иран Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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