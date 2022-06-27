Иран запустил в космос очередной спутник-носитель
ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – В Иране прошли новые испытания трехступенчатой ракеты-носителя, запущенной в рамках расширения собственной национальной космической программы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.
В воскресенье национальное телевидение Ирана показало кадры обратного отсчета и запуска ракеты, которая представляет собой трехступенчатую ракету-носитель, получившую название «Zojanah».
Пресс-секретарь космического департамента министерства обороны Ирана Ахмад Хоссейни заявил, что запуск ракеты, второй по счету, был проведен для достижения заранее поставленных целей исследования.
«Запуск доказал, что «Zoljanah» конкурентоспособна с ведущими мировыми спутниковыми операторами в технических аспектах», - добавил чиновник.
По словам Хоссейни, ракета длиной 25,5 м способна выводить спутники на 500-километровую орбиту и нести 220-килограммовую полезную нагрузку.
«Zoljanah» имеет три ступени силовой установки: две ступени на твердом топливе и одна на жидком топливе, приводит слова Хоссейни агентство Tasnim News.
Он добавил, что целью запуска является осуществление суборбитального космического полета. Также отмечено, что с использованием данных, полученных при запуске ракеты, начался третий этап разработки гибридного спутника-носителя.
Первый запуск ракеты-носителя «Zoljanah» состоялся в феврале 2021 года. Тогда министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что это прорыв и доказательство научной мощи Ирана.
Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана в марте этого года успешно вывел на орбиту второй военный спутник под названием «Нур-2», сообщает AlJazeera.
Спутниковая программа Ирана вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов, которые заявляют о том, что те же баллистические технологии большой дальности, которые используются для вывода спутников на орбиту, Тегеран может также использовать для запуска оружия большой дальности.